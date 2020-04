Coronavirus : “Ne cachez pas votre état”

Tahiti, le 7 avril 2020 - À l’occasion du point sanitaire quotidien donné à la cellule de crise du Pays hier après-midi, le ministre de la Santé, Jacques Raynal, a appelé les citoyens polynésiens à ne pas cacher leur état et à se signaler au plus vite en cas de symptôme. Un réflexe qui pourrait éviter une plus ample propagation du virus.



Le ministre de la Santé a expliqué, à l’occasion du point sanitaire quotidien à la cellule de crise du Pays hier après-midi, qu’il mesurait bien l’impact des mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus en Polynésie française. Il reconnait d’ailleurs que ces mesures “auront immanquablement un impact sur les conditions matérielles de la vie de beaucoup d’entre nous”, et se dit bien conscient de “l’ampleur des désagréments que cette situation entraine dans le quotidien de la plupart”. En revanche, il fait appel à la “sensibilité de citoyen”, au “sens de la solidarité” et à “la responsabilité de tous”. Le ministre a également exhorté chaque citoyen de Polynésie à “être un héros”.