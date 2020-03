Coronavirus : Le certificat médical pose encore problème

Le ministre de la Santé a expliqué qu'un dispositif sera mis en place à l'aéroport de Tahiti Faa'a dès aujourd'hui pour les personnes n'ayant pas de certificat médical. En effet, deux files d'attente seront proposées à l'arrivée à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. La première accueillera les passagers ayant pu se munir d'un certificat médical ; la deuxième, ceux qui n'ont pas pu en faire un. Une fois arrivées, les personnes munies d'un certificat médical passeront un simple contrôle de température, présenteront leur fiche sanitaire et pourront quitter l'aéroport sans plus de démarches à effectuer. Les personnes n'ayant pas présenté de certificat médical à l'embarquement vers Tahiti devront passer un examen médical à l'arrivée au fenua, avant de sortir de la zone sous douane. Cet examen consistera en un simple entretien avec le médecin et sera suivi par la prise de température des voyageurs. Si l'examen s'avère normal, la sortie de l'aéroport sera autorisée. Dans le cas contraire, la personne diagnostiquée sera mise à l'isolement pour 14 jours, sous surveillance médicale. Selon la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, "Aéroport de Tahiti est en train de travailler à l'organisation des deux files nécessaires à la mise en place de ce dispositif pour que ce soit opérationnel au plus tôt".