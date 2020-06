Coronavirus: "L'hypothèse d'un reconfinement" de la Guyane est sur la table

Paris, France | AFP | dimanche 21/06/2020 - "L'hypothèse d'un reconfinement" de la Guyane devra être réexaminée si les signes d'une accélération de l'épidémie de coronavirus se confirment, a prévenu Matignon dimanche en annonçant un renforcement des capacités sanitaires sur ce territoire français voisin du Brésil.



L'exécutif a déjà annoncé le report en Guyane des élections municipales prévues le 28 juin, le passage en stade 3 de l'épidémie et proposé au Parlement la prolongation de l'état d'urgence sanitaire au-delà du 11 juillet.



Dimanche, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures face à la "brusque accélération depuis dix jours", notamment dans l'agglomération de Cayenne.



Selon les derniers chiffres communiqués dimanche, l'épidémie a progressé avec 278 cas supplémentaires en 24 heures, pour s'établir à 2.441 cas positifs au Covid-19 (dont 930 guéris), 97 patients hospitalisés et 14 en réanimation, pour six décès au total.



"Si le taux de reproduction demeure dans les jours à venir à un niveau élevé et que les signes d'une accélération de la circulation du virus se maintiennent, l'hypothèse d'un reconfinement de la Guyane devra être réexaminée", prévient Matignon dans un communiqué, ajoutant qu'Edouard Philippe a demandé à Annick Girardin, ministre des Outre-mer, de se rendre sur place mardi.



Dès lundi, 17 soignants supplémentaires, issus de la réserve sanitaire nationale, doivent arriver sur place. D'autres équipes soignantes, en particulier de l'AP-HP, (Hôpitaux de Paris) "vont être projetées à partir de cette semaine".



Une unité de l'hôpital de campagne de la sécurité civile de 20 lits de médecine générale sera par ailleurs déployée cette semaine pour accueillir des patients non-Covid et permettre ainsi de dégager des capacités hospitalières supplémentaires.



La stratégie d'évacuation sanitaire, en priorité vers les Antilles et pouvant être étendue vers l'Hexagone en cas de nécessité, sera poursuivie. "Deux patients ont été évacués le 18 juin par un avion CASA de l’armée de l'air. Une nouvelle évacuation sanitaire de deux patients est en cours de réalisation", précise Matignon.



Face à l'épidémie de Covid-19, les autorités ont annoncé jeudi un allongement du couvre-feu sur les trois communes de l'Ile de Cayenne, tandis que deux patients ont été évacués vers les Antilles.



"Le couvre-feu pourra être étendu à des zones du territoire", a précisé Matignon dimanche, alors que des foyers de contamination gagnent également "toute la bande littorale, l'ouest et le Maroni".