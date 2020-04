Coronavirus: 15.729 décès, plus lourd bilan en 24 heures à +762

Paris, France | AFP | mardi 14/04/2020 - L'épidémie de coronavirus a fait au moins 15.729 morts depuis début mars, dont 5.470 dans des maisons de retraites médicalisées, selon un nouveau bilan officiel donné mardi soir par le Directeur général de la santé.



Ce bilan correspond à 762 décès supplémentaires par rapport au décompte de lundi soir, plus important bilan quotidien depuis le début de l'épidémie, selon les chiffres donnés par Jérôme Salomon. Le précédent bilan le plus lourd enregistré sur une période de 24 heures remontait au 6 avril, avec 605 décès enregistrés dans les hôpitaux mais les décès en établissements médico-sociaux n'étaient alors pas encore comptabilisés quotidiennement.



Sur le bilan total, 10.129 des décès ont été enregistrés en milieu hospitalier et 5.600 en Ehpad et autres établissements médico-sociaux, dont 5.470 dans les seuls Ehpad, a précisé M. Salomon. "En plus des décès survenus à l'hôpital et en institutions il y a aussi des décès qui surviennent en ville, à domicile, et tous ces décès font l'objet d'une surveillance par l'Insee qu'on appelle de la mortalité toute cause (qui) sera disponible en détail demain", a-t-il ajouté.



D'ores et déjà, d'après "les premières analyses des certificats de décès, qui portent sur près de 6.000 certificats de décès analysés, la moyenne d’âge des personnes décédées est de 81 ans, 68% de ces personnes présentaient des comorbidités de type pathologies cardiaques, hypertension sévère, pathologies neuro-dégénératives, diabète ou cancer", a-t-il déclaré.



Par ailleurs, mardi soir, 6.730 patients dans un état grave se trouvaient en réanimation, soit un solde de -91 par rapport à lundi. Cet indicateur, qui dénote la pression sur le système hospitalier qui ne comptait avant la crise que 5.000 lits de réanimation, est très suivi par les spécialistes. "La baisse des besoins de réanimation se confirme, même si le chiffre reste très élevé", a relevé le numéro 2 du ministère, évoquant à nouveau un "plateau" dans la diffusion de l'épidémie.



Le président Emmanuel Macron a estimé lundi que l'épidémie commençait à "marquer le pas" et a fixé au 11 mai la date d'un possible début du déconfinement en France. Interrogé sur les inquiétudes qu'a causé l'annonce d'une possible réouverture des écoles, M. Salomon a déclaré que "le gouvernement fera tout pour qu'il y ait un risque le plus faible possible, l'objectif avant et après le confinement c'est de lutter contre la diffusion du virus".