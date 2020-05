Contrôle et quatorzaine maintenus pour les déplacements entre métropole et les Outre-mer

Paris, France | AFP | jeudi 28/05/2020 - Des mesures de contrôles "très strictes des déplacements" vers les Outre-mer sont maintenues avec une "quatorzaine" à l'arrivée, a annoncé jeudi le Premier ministre, mais plus de vols sont envisagés pour les vacances "si les conditions sanitaires le permettent".



"D'ici là, nous allons expérimenter une nouvelle forme de quatorzaine dans certains territoires, avec un test qui sera réalisé au bout de sept jours", et pourra conduire s'il est négatif "à adapter les contraintes" de la quatorzaine.



"Il faut que nous soyons en mesure d'imaginer les bons dispositifs pour les territoires insulaires", a-t-il ajouté. "C'est un impératif qu'il nous demandent et c'est sur quoi nous sommes en train de travailler".



Mayotte (1.621 cas, 21 morts à la date de jeudi) et la Guyane (409 cas, 1 décès), restent en vigilance particulière dans cette 2e phase du déconfinement, tout comme l'Ile-de-France, parce que "le virus y circule un peu plus qu'ailleurs".



Dans le département de Mayotte, "la vigilance renforcée est lié à l'existence d'une épidémie, toujours active et à la persistance de tensions sanitaires, comme en attestent nos indicateurs", a expliqué Edouard Philippe.



"En Guyane, le classement en vigilance renforcée est là aussi lié à plusieurs indicateurs épidémiques au-dessus des seuils de vigilance et notamment un nombre R effectif supérieur à 1, démontrant la progression toujours active de l'épidémie sur ce territoire", a-t-il ajouté.



"Nous allons rester vigilants sur la situation en Guyane, compte tenu de la taille de certains clusters (foyers notamment à Saint-Georges de l'Oyapock, à la frontière avec le Brésil, ndlr), compte tenu aussi de la situation dans le pays frontalier de la Guyane qu'est le Brésil. Des renforts de personnels pour les équipes mobiles sont prévus et le préfet de Guyane pourra continuer à limiter les déplacements de population à l'intérieur du département", a-t-il ajouté.



Interrogé sur la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, il a précisé que ces territoires du Pacifique avaient mis en place "un régime de quatorzaine auxquels les populations sont extrêmement attachées" car "la propagation des virus apporté de l'extérieur a bien souvent suscité des ravages considérables dans l'histoire de ces territoires".



"Nous allons donc veiller à faire en sorte que les quatorzaines applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie soit très strictes et que chacun puisse les observer", a-t-il promis.



caz/ib/pb