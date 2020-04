Condamné pour non-respect du confinement

Tahiti, le 10 avril 2020 - Un jeune homme de 18 ans a été condamné le 8 avril à 117 heures de travail d’intérêt général (TIG). Présenté en comparution immédiate, il était poursuivi pour non-respect du confinement.



En ces temps de crise sanitaire, sortir sans raison peut vous valoir une condamnation. Un individu de 19 ans a été présenté en comparution immédiate le 8 avril pour répondre du fait de « réitération à plus de trois reprises de violation des interdictions ou obligations édictées dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré ».



Les 26 mars et 6 avril à Taiarapu-Ouest, l’individu avait été contrôlé à plusieurs reprises sans attestation et sans motif sérieux de sortie. Le tribunal correctionnel l’a donc condamné jeudi dernier à 117 heures de travail d’intérêt général.