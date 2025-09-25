

Condamné deux fois en sept jours

Tahiti, le 9 octobre 2025 – Déjà condamné le 2 octobre pour des violences conjugales, un plombier de 56 ans a de nouveau été jugé jeudi en comparution immédiate pour répondre de faits similaires encore commis sur la même victime. L'homme a écopé de six mois de prison ferme assortis d'un mandat de dépôt tel que cela avait été requis par le parquet.



Le tribunal correctionnel a jugé, jeudi en comparution immédiate, un plombier de 56 ans qui était poursuivi pour des violences commises sur sa compagne à Huahine. Le 6 octobre et alors qu'il avait l'interdiction d'entrer en contact avec la victime, le quinquagénaire s'était pourtant rendu à son domicile. Alors que la femme menaçait d'appeler les gendarmes, il l'avait fortement saisie par le bras puis par la taille avant de s'en aller.



Dès le début de l'audience jeudi, la présidente du tribunal a affirmé que le prévenu semblait avoir “pris un abonnement au tribunal”, ce qui n'est “jamais bon”. La magistrate faisait en effet référence au casier judiciaire du prévenu. En 2024, ce dernier avait été condamné à neuf mois de prison avec sursis pour des violences conjugales tout comme en février dernier où il avait cette fois écopé d'un an de prison dont six mois avec sursis. Enfin, il y a de cela seulement sept jours, l'individu avait de nouveau comparu en correctionnelle – toujours pour des violences – et s'était, cette fois, vu condamner à 200 jours-amende à 2000 francs.



Un prévenu inséré



C'est donc sans surprise que le procureur de la République est revenu lors de ses réquisitions sur ces quatre récentes condamnations avant lesquelles le prévenu, souffrant d'un problème avec l'alcool, n'avait jamais fait parler de lui. “J'entends que Monsieur organise les choses pour ne pas aller en prison mais que faut-il pour qu'il comprenne ? Il a largement franchi les frontières de ce qui est acceptable”, a-t-il asséné avant de requérir six mois de prison ferme avec mandat de dépôt à l'encontre de l'intéressé.



Pour la défense du plombier, Me Chloé Atlan a ensuite rappelé que son client était un homme inséré tant sur le plan professionnel que social et qu'il entretenait une “relation toxique” avec sa compagne. L'avocate a également expliqué qu'il s'était rendu chez la victime car il avait eu une envie “irrépressible” de la voir pour lui dire qu'il avait compris que leur histoire était terminée.



Après en avoir délibéré, le tribunal a suivi les réquisitions du ministère public en condamnant le quinquagénaire à six mois de prison ferme assortis d'un mandat de dépôt.

Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 10 Octobre 2025 à 10:18 | Lu 398 fois



