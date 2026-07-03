

Concours de pêche lagonnaire : Une moisson de 331 kg à Hao

Hao, le 27 juillet 2026 – Après le concours de pêche au “pōito” organisé le 11 juillet dernier, les festivités du Makevahaga Matakeinaga se sont poursuivies samedi avec un concours de pêche lagonnaire qui a réuni huit embarcations sur les eaux de l'atoll. Au terme de cette journée de compétition, les participants ont rapporté un total de 331 kilos de poissons, dans une ambiance conviviale, malgré une météo qui s'est nettement dégradée en fin d'après-midi.



Le règlement était simple : pêcher exclusivement dans le lagon de Hao, uniquement à la ligne, avec un maximum de quatre pêcheurs par embarcation, ne rapporter que des espèces comestibles et être de retour avant 16 heures pour la pesée organisée à la marina du village, à proximité du site des forains.



Avec ses quelque 720 kilomètres carrés de lagon, Hao offre un immense terrain de jeu aux passionnés de pêche. Certains équipages ont choisi de tenter leur chance à l'entrée de la passe Kaki, réputée pour son abondance en poissons mais également fréquentée par de nombreux requins. D'autres ont préféré miser sur leur connaissance du lagon et rejoindre des sites de pêche gardés secrets, fruits de nombreuses années d'expérience.



À l'heure de la pesée, sept des huit embarcations engagées étaient revenues dans les délais. Sans véritable surprise, Michel Clément s'est imposé en première position avec 64 kilos de poissons, s'adjugeant une victoire nette au poids des prises.



En revanche, le classement pour les places d'honneur a donné lieu à une situation inédite. Trois équipages – ceux de Maniaro Takamoana, Maco Tehuitua et Mamie Raita – ont chacun présenté exactement 53 kilos de poissons. Face à cette égalité parfaite, les organisateurs ont décidé, dans un souci d'équité, d'attribuer les deuxième et troisième places ex æquo aux trois équipes, partageant les récompenses entre elles.



La suite du classement voit Stellio Pedersen prendre la cinquième place avec 45 kilos, devant l'équipe de Temutu, créditée de 37 kilos, puis Jean Pokara, et 26 kilos de prises.



Comme lors du précédent concours, la pesée a séduit un public nombreux venu assister au retour des pêcheurs. Les visiteurs ont également pu acheter directement une partie des prises du jour : carangues (pā’aihere), rougets, mérous (kito), ’o’eo, tamure, kukina ou encore ’ō'iri ont rapidement trouvé preneurs.



Si le départ de la compétition s'était déroulé sous un temps clément, les conditions météorologiques se sont progressivement dégradées au fil de l'après-midi. La pluie, un vent d'ouest soutenu et une houle de plus en plus marquée ont rendu les opérations de retour et de pesée plus délicates, mettant à l'épreuve des pêcheurs déjà éprouvés par plusieurs heures passées en mer.



Malgré cette fin de journée mouvementée, cette nouvelle épreuve des festivités du Makevahaga Matakeinaga 2026 a encore une fois confirmé l'attachement des habitants de l’atoll à la pêche traditionnelle et à ces rendez-vous sportifs qui rassemblent la population autour des richesses du lagon.

Rédigé par Teraumihi Tane le Lundi 27 Juillet 2026 à 18:48 | Lu 331 fois



