Concours Voix des Outre-mer : Manaarii Maruhi ira en finale à Paris

Tahiti, le 28 septembre 2022 - Manaarii Maruhi a été désigné, mardi soir, lauréat de la sélection locale des Voix des Outre-mer. Le chanteur lyrique tahitien participera à la grande finale de ce concours, programmée en février prochain à l’Opéra Bastille de Paris.



Les amateurs du chant lyrique ont pu assister à la finale polynésienne du concours des Voix des Outrer-mer, mardi soir, au grand théâtre de la Maison de la culture. En lice pas moins de dix candidats polynésiens âgés de 17 à 66 ans. L’événement retransmis sur le facebook live de Polynésie La 1ère était présenté par Mickey aux côtés de Fabrice di Falco, lui-même, le président du concours Voix des Outre-mer. Pour l’épreuve chaque candidat a proposé deux titres lyriques, accompagné seulement par les pianistes et chef de chant du conservatoire, Isabelle Debelleix et Bruno Demougeot. Un exercice délicat qui, s’il a permis une mise en perspective claire de la voix de chaque participant, ne laissait aucune place à l’erreur. On peut, dans ce contexte, saluer la performance des sœurs jumelles Hereiti et Laura Suire âgées de 17 ans ou encore celle d’Edgar qui, du haut de ses 66 ans, a performé avec une grande générosité. Si la voix était à l’honneur, pour cette soirée de concours, un certain état d’esprit l’était aussi comme l’a souligné Fabrice di Falco, à l’issue de la soirée : “Le chant reste un partage, une communion. Nous sommes une famille et la compétition est de fait secondaire.” Et cela s’est ressenti lors de cette soirée, tant chaque candidat a donné l’impression d’être “libéré”. Presque affranchi de pression qui habite fatalement un tel concours. À l’issue de cette finale, pendant la délibération du jury, un intermezzo musical a été proposé avec les prestations remarquables de Fabrice di Falco, Lilya et Laetitia (les lauréates de l’année dernière) ; mais aussi du jeune Natihei et de la chorale du conservatoire. Un grand moment.



Hommage à Gaby Cavallo



Le jury dirigé par Julien Leleu, président de l’association Les Contres Courants, a permis de consacrer Manaarii Maruhi, candidat n°5, lauréat avec ses interprétations de Cavalleria Rusticana en italien mais aussi de Te Hura Vahine, du groupe Marua’o. Rappelons que le jeune concurrent n’avait pu prendre part à la finale, l’année dernière. Il se rendra donc pour la première fois “de sa vie” à Paris sur les traces de son grand-père. Il dédie ce titre à Gaby Cavallo, son professeur de chant, disparu en fin d’année dernière. À ce titre, cette finale s’est achevée par l’interprétation de Pahoho de Te Ava Piti avec la participation d’Emmanuelle Vidal et de Peterson Cowan pour un superbe hommage à Monsieur Gaby Cavallo.

​Les lauréats - Prix C’est Lyrique : Manaarii Maruhi

- Prix Encouragement : Hereiti et Laura Suire

- Prix C’est pas Lyrique, Musique du Monde-Variété : Heiarii Boosie (Les Berceaux et Le Géant De Papier)

Prochain étape, l'Opéra Bastille À l’issue des étapes de sélection dans les différents territoires et départements d’Outre-mer, les candidats lauréats participeront à la grande finale à Paris, sur la scène de l’Opéra Bastille, le samedi 4 février 2023. L’intégralité des frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge par l’association organisatrice. Pendant près de 10 jours, les finalistes vont participer à des master class intensives, à des répétitions, à des essayages de costumes pour préparer la finale… qui sera retransmise à la télévision. Deux prix sont mis en jeu : Le prix Voix des Outre-Mer et le Prix jeune talent des Outre-Mer. Les gagnants recevront ensuite une formation et un coaching gratuits qui visent à les préparer aux auditions pour des agents et directeurs d’opéras ou à leur entrée au conservatoire.

Rédigé par Philippe Collignon le Mercredi 28 Septembre 2022 à 14:56 | Lu 241 fois