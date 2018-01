Communiqué du Tahoeraa: "un bilan à l'eau de rose"

PAPEETE, le 3 janvier 2018- Le Taoheraa Huiraatira a réagi aux voeux du Président Edouard Fritch par voie de communiqué :



Un bilan à l’eau de rose !



Si la hotte du Président du Pays était bien remplie de promesses électoralistes, lors de son déplacement à Maiao, tout fier, il a présenté son bilan à l’eau de rose, à l’occasion de ses vœux adressés à la population.



Désinvolte, le Président du Pays avoue s’être débrouillé comme un pied : malgré « des budgets importants pour venir en aide aux plus démunis », il admet les avoir « sans doute mal utilisés, puisqu’ils ne parviennent pas réellement à endiguer la fracture sociale. » Il va jusqu'à confesser son échec, en reconnaissant qu'il faudra à l'avenir « appliquer de nouvelles méthodes (....) pour traquer la misère où elle se trouve. » Enfin, il reconnait que la misère a atteint la grande majorité des familles de notre Pays !



Après trois années de gouvernance, il est toujours en quête d’un « véritable cap », alors qu’il reconnait que « beaucoup trop de nos compatriotes ne bénéficient pas aujourd’hui, comme il se doit, des fruits de la croissance retrouvée », que « la cohésion sociale et l’équité » ne sont pas non plus au rendez-vous !



Enfin, comment être "touné vers l'avenir" lorsque le président en peine ne cesse de regarder dans le rétroviseur, en « nous renvoyant aux tristes errements du passé », comme s’il n’en avait pas été l’un des acteurs principaux, en tant que Vice-président de ces mêmes gouvernements qu’il décrie aujourd’hui ! Aurait-il oublié que pendant vingt ans, « l’illusion » qu’il invoque et qu’il décrit désormais à la fois comme « l’homme providentiel » ou comme « Satan », fut son beau-père et son mentor en politique !