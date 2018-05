Comment survivre en mer : les règles d’or données aussi aux pilotes privés

Le canot est gonflé, les personnes avec leurs gilets ont réussi à se hisser à bord et l’ancre flottante est mise à l’eau : la survie en mer démarre. "On commence par mettre en place la pèlerine sur le canot. Elle va protéger les occupants du soleil voire du froid, surtout la nuit, notamment en cas de vent. L’éponge du kit de secours permettra de nettoyer l’embarcation pour pouvoir récupérer en cas de pluie, une eau douce propre", explique Mickaël. " Si jamais on est dans l’eau et non dans un canot, il faut adopter une position fœtale qui permet de garder la chaleur près des organes vitaux. Ne pas nager même si on est un bon nageur et même si la terre semble proche ! On meurt souvent de fatigue ou de noyade avant de mourir de froid. L’estimation du temps de survie dans une eau supérieure à 20°C est de plusieurs heures », souligne Mickaël. Ne pas boire d’eau de mer. Si on n’a pas d’eau douce à boire, on ne mange pas : on meurt de soif bien avant de mourir de faim... Enfin, la survie en mer, c’est beaucoup de psychologique : on se soutient, on reste en groupe et on s’occupe autant que possible. Les secours arrivent selon un délai plus ou moins long. « Pour un sauvetage sur Maupiti ou Rangiroa, il faut compter un peu plus d'une heure de ralliement après le décollage de l’hélicoptère et 40 minutes pour une intervention du côté de Huahine". La 35F et ses deux Dauphins sont en alerte 24h/24. En 2017, plus de 100 personnes ont été secourues, un record annuel jamais atteint.



Cécile Flipo