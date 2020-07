Comment le confinement a bouleversé l'économie du fenua

Qu'est-ce qui ressort de votre étude sur le comportement des ménages durant la crise liée au coronavirus en Polynésie française ?



"Ce qui ressort de cette analyse, c'est de voir le comportement que les ménages et les entreprises ont eu pendant cette période de crise. Notamment sur deux points importants : leur épargne et leur endettement. En résumé, les ménages ont moins dépensé et leurs dépôts ont cru. Puisque si l'on regarde les dépôts bancaires des ménages entre décembre 2019 et mai 2020, ils sont passés de 304 milliards à 320 milliards de Fcfp. En d'autres termes, les ménages, qui n'ont pas pu dépenser ou du moins qui ont eu des freins à consommer pendant cette période, ont d'une certaine manière épargné de l'argent. Mais parallèlement à ça, ce qu'on voit c'est qu'ils ont moins emprunté, parce qu'ayant moins consommé et ayant moins de besoins. On le voit très bien dans la chute extrêmement importante des crédits aux particuliers à partir du mois de mars. En d'autres termes, les ménages ayant moins emprunté et ayant plus épargné se sont désendettés. Et d'ailleurs, l'une des raisons de la reprise de la croissance, notamment à partir de mai et juin, vient de l'utilisation par les ménages de cet argent pour consommer. C'est ce qui favorisé d'une certaine manière la reprise de l'activité post-confinement. Cette tendance, on l'a constatée en Polynésie française mais on l'a aussi constatée en métropole et dans d'autres pays. Alors, bien évidemment, cette tendance aura à un moment donné une fin. "



Et du côté des entreprises ?



"Du côté des entreprises, c'est différent. C'est un peu l'inverse. Les entreprises ont dû faire face à des charges d'exploitation importantes. Et donc si leur dépôt a cru, il a cru de manière moins forte que les dépôts des particuliers. Mais par contre, elles ont dû faire appel à des crédits. Et on le voit, les recours aux crédits ont cru de manière importante. Environ 14 milliards de Fcfp. Cela comprend les fameux PGE qui ont permis aux entreprises de faire face aux besoins de trésorerie pendant cette période difficile. D'ailleurs, si on prolongeait les chiffres après mai, sur juin et juillet, on verrait que l'endettement s'est fortement accru pendant cette période-là."



Comment analyser l'évolution des dépôts bancaires pour les entreprises ? On voit qu'il y a quand même un accroissement à partir d'avril.



"Oui, parce qu'il y a eu la mise en place des PGE. C'est-à-dire que d'abord les entreprises ont puisé dans leur trésorerie pour pouvoir financer les charges courantes, alors qu'elles n'avaient pas de recettes d'activité. Mais leur trésorerie s'est reconstituée par les PGE à partir d'avril et mai."