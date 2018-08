Comment comparer les offres de forfaits internet ?

Les technologies :

FAI : Fournisseur d'accès à internet

ADSL : Technologie pour se connecter à internet à partir du réseau téléphonique en cuivre. La qualité de la connexion est très dépendante de votre éloignement de l'infrastructure de l'OPT et peut être fortement dégradée par la pluie ou le mauvais entretien de la ligne téléphonique.

4G : Dernière technologie d'internet mobile, également utilisée pour l'accès à l'internet fixe. Bien plus fiable et rapide que l'ADSL. Les offres Vodasurf utilisent le réseau "4.5G" de Vodafone, encore plus rapide que la 4G traditionnelle et atteignant les vitesses de la fibre optique.

Fibre optique : Le successeur de la technologie ADSL, qui utilise des signaux lumineux pour transmettre les données au lieu d'un signal électrique. Bien plus fiable et rapide que l'ADSL, il est nécessaire d'installer un tout nouveau réseau de fibre optique pour en profiter. Il est en cours de déploiement en Polynésie.

Streaming : au lieu de télécharger une vidéo, vous pouvez la regarder directement sur internet, avec des services comme YouTube ou Netflix. S'applique aussi à la musique. Mais ne vous y trompez pas, regarder une vidéo en streaming consommera votre forfait comme le reste !



Vos échanges avec le web :

Temps de latence : ou "ping", c'est le temps qu'il faut pour que le signal parte de votre ordinateur, arrive sur le serveur avec qui il discute, et revienne. En Polynésie, le temps de latence vers les États-Unis est typiquement de 80 à 160 ms (millisecondes). C'est le chiffre le plus important pour les jeux vidéo en ligne.

Download : téléchargement d'un fichier depuis internet

Upload : transfert d'un de vos fichiers vers internet



Les unités :

bit : les ordinateurs ne parlent qu'avec des "1" et des "0". Un seul chiffre binaire est un bit.

octet : 8 bits font un octet. C'est la taille d'un bloc d'information utile (une lettre de l'alphabet ou un chiffre...). Les anglophones traduisent "octet" par "Byte", abrégé en "B" majuscule, ce qui peut créer beaucoup de confusion... Vous verrez ainsi sur les sites en anglais des "MB" parlant de megabytes, et des "Mb" parlant de megabits (sauf que 1 MB = 1 Mo = 8 Mb)

Ko : kilo-octet, c'est l'unité de mesure utilisée pour les fichiers informatiques de petite taille. Un fichier Word sans images pèsera entre 15 et 100 Ko. Une photo sur Facebook pèsera autour de 200 Ko.

Mo : mégaoctet, il faut 1024 Ko pour faire 1 Mo. C'est l'unité de mesure utilisée pour les fichiers informatiques de taille moyenne. Par exemple une photo non réduite pèsera entre 2 et 8 Mo, un morceau de musique pèsera entre 3 et 6 Mo.

Go : gigaoctet, il faut 1024 Mo pour faire 1 Go. C'est l'unité de mesure des gros fichiers. Télécharger des jeux, des films en HD ou les mises à jour de Windows sur les PC de toute la famille représente souvent plusieurs Go à télécharger.

Mb/s : mégabits par seconde, c'est la rapidité de votre connexion à internet, aussi appelée "le débit".