

Colombie: sept morts dans l'effondrement d'une mine d'or illégale

Bogotá, Colombie | AFP | dimanche 21/09/2025 - Sept mineurs, piégés depuis le 12 septembre à la suite d'un effondrement dans une mine d'or illégale du sud-ouest de la Colombie, ont été découverts morts dimanche, a annoncé la défense civile.



Des excavatrices, des pompiers et des dizaines d'habitants ont participé aux opérations de recherche dans cette mine à ciel ouvert à Santander de Quilichao, dans le département de Cauca, selon les images diffusées par les médias locaux.



"Les sept personnes étaient décédées. Elles ont été remises à la médecine légale", a déclaré à l'AFP Graciela Tovar, présidente de la défense civile locale.



Les mineurs sont décédés à la suite d'un effondrement. Les premières hypothèses suggèrent que leur décès est dû à une privation d'oxygène.



Les corps ont été retrouvés dans la nuit de samedi à dimanche dans l'un des deux tunnels de la mine. "Ils sont assez longs, mais avec la baisse du niveau de l'eau, nous avons pu voir un corps, et ensuite suivre le tunnel pour trouver les autres", a ajouté Mme Tovar.



Le département de Cauca est un secteur où opèrent des rebelles qui ont refusé l'accord de paix historique conclu en 2016 entre le gouvernement et l'ex-guérilla des FARC.



Les mineurs y travaillent dans des mines d'or illégales, souvent sous les ordres des guérillas qui se financent grâce au trafic d'or et de cocaïne.



Les accidents miniers sont récurrents et souvent meurtriers en Colombie, notamment dans les mines de charbon dans le centre du pays.



En 2024, 124 personnes ont trouvé la mort dans des accidents miniers, selon l'Agence nationale des mines. En 2025, 65 morts ont été dénombrés jusqu'à juillet.

