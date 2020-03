Coco rejoint la troupe des immortels

Iris Te'ai (ancienne membre du jury du Heiva) et Maurice Lenoir (ancien élève de Coco Hotahota et professeur au conservatoire)



Iris Te’ai : “On dit toujours les mêmes mots. C'est un grand qui s'en va. C'est fiu tous ces termes-là (…) Je suis sûre il n'a pas envie de tout cela. Depuis l'annonce de son décès, je suis fâchée après lui. Il m'avait promis de rester encore. Promesse non tenue, cela mérite une peine exemplaire.”



Quelle peine exemplaire ?

“Je vais continuer à l'aimer, à l'aimer au-delà… Coco, pourquoi tu es parti vraiment ? Ah je sais tu es allé voir Moeava (Alec Ata, ndlr). Je suis sûre que de là-haut tu es en train de te marrer avec Moeava et mon frère Charles (Carlos Quintos, ndlr), avec Henri Hiro, Pierre Sham Koua, avec tous ceux qu'on a aimés. Et puis vous pensez que vous êtes malins. De quoi on a l'air vu de là-haut ? J'aimerais avoir une réponse. S'il n'y a pas de réponse, c'est que cela ne doit pas être bien.”



Maurice Lenoir : “Il est en train de se moquer de toi.”



Iris Te'ai : “Je ne sais pas s'il se moque de moi”. S’adressant à Coco : “Finalement Maurice est mieux que toi, car au moins il est vivant, je peux le tenir le toucher. Coco je t'aime, et j'aime tous ceux que tu as rencontrés depuis. Moeava, lui et mon frère étaient tellement unis, il y a aussi Henri, Pierre Sham Koua… Tous ces grands là qu'on a admiré et qu'on aimera toujours finalement. Alors c'est cela la punition, c'est qu'on est obligé de les aimer alors qu'ils ne sont plus ? Non mais ils se prennent pour qui là. Ça ne va pas là, il faut que cela change quand même. Enfin c'est ainsi.”



Maurice Lenoir : “Je suis sûr qu'il se dit ‘tout ce que j'ai donné à ce Pays, est-ce que les jeunes l’ont bien retenu, je vais bien rigoler lorsqu'ils viendront me voir’. C'est bien Coco cela.”



Iris Te’ai : “Coco embrasse ceux qui sont là-haut, ceux qui sont partis avant toi. Dit leur que notre amour pour eux est toujours là.”