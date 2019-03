Clémence, une femme active et une maman de trois enfants

PAPEETE, le 7 mars 2019. A l'occasion de la Journée de la femme, la direction des Solidarités, de la famille et de l'égalité a réalisé sept portraits de vahine, en vidéo, qui seront diffusés pendant 15 jours sur les deux chaînes de télévision locales et sur les réseaux sociaux.



Ces témoignages mettent en lumière des femmes engagées, des femmes passionnées, dans des secteurs aussi divers que la culture, l’artisanat, le social.



Retrouvez ci-dessous le portrait de Clémence.



Mère au foyer pendant plus d’une quinzaine d’années, elle s’est consacrée à ses trois enfants, dont un autiste, elle a suivi son mari dans ses déplacements sur toute la métropole qui travaillait dans la marine, puis à l’âge de 35 ans, une fois ses enfants grandis, elle décide de reprendre sa vie en main, de rentrer au fenua et se préparer à des concours pour entrer dans la vie active, elle réussit les concours d’éducatrice spécialisée et de surveillante pénitentiaire.



Elle choisit de travailler à la prison, elle construit sur Papearii et continue à officier, aujourd’hui elle est lieutenant et ses enfants travaillent en Métropole, ils sont adultes. C’est un beau modèle de réussite qui nous rappelle qu’il n’ya pas d’âge pour se prendre en main et s’émanciper, devenir ce que l’on souhaite : « après m’être consacré à mon mari et mes enfants plusieurs années, j’ai eu le courage de revenir sur ma terre natale où je me suis préparée pour devenir une femme indépendante, c’est dans nos mœurs en tant que Polynésienne, aujourd’hui je suis fière de mon parcours et de ce que j’ai accompli, je suis une femme forte et indépendante, je suis mon pays », explique-t-elle.