Clémence Bailly, prétendante au titre de meilleur pâtissier de Polynésie

Catégorie "Professionnels"

Clémence Bailly, chef de partie pâtisserie au Four Seasons Resort à Bora Bora



Pourquoi participez-vous au concours ?

"Je me suis inscrite pour découvrir le monde du concours que je ne connais pas encore. Cela va me dynamiser dans mon travail. Le fait de participer à ce concours va me permettre de découvrir des nouveaux produits, mais également de rencontrer et de partager avec d’autres pâtissiers du Fenua. Je suis impatiente, c’est un vrai beau challenge au bout du monde."



Quel est votre parcours personnel et professionnel ?

"Je suis née à Chartres, en 1989, j’ai suivi un cursus scolaire général jusqu’à l’obtention de mon BAC ES. Puis, j'ai suivi une mise à niveau au lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme de Blois. J'ai ensuite intégré un BTS Opt B, pendant deux ans. Après l’obtention de mon BTS, j’ai continué avec une MCCDR (Mention Complémentaire Cuisinier En Dessert De Restaurant).

J’ai eu mon examen et un travail dans la foulée. J’ai été prise comme chef de partie dans un étoilé du Loir-et-Cher. Ça a été un vrai coup de fouet dans le début de ma carrière.

Je suis partie en Australie en 2012 avec mon compagnon. Le but ? Partir pour mieux grandir. Ce voyage nous a transformés.

Nous sommes retournés en France et j’ai travaillé trois ans dans un étoilé de ma ville natale. Un bel établissement qui respecte les saisons, les produits. Mais l’envie de voyager nous a repris. Nous avons alors rejoint un professeur de notre lycée de Blois qui s’était fait muter en Polynésie, au lycée hôtelier. Nous nous sommes retrouvés au bout du monde. J’ai trouvé un poste de chef de partie pâtisserie au Four Seasons Resort Bora Bora, cela fait deux ans déjà. Je suis très contente de cette expérience, car nous proposons un service haut de gamme à notre clientèle, le poste ne manque pas de challenge et j’ai pu découvrir une culture locale à travers mes collègues.

Je remercie encore les Polynésiens pour leur accueil, leur sourire et leur partage."