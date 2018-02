Classe préparatoire : Le lycée de Taaone organise une journée portes ouvertes samedi

PAPEETE, le 31 janvier 2018 - Samedi, le lycée de Taaone organise une journée porte ouverte de la plate-forme classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs Physique, technologie et sciences de l'ingénieur de 9h à 13h pour accueillir les bacheliers qui souhaiteraient s'orienter vers une formation d'ingénieur.



Vous êtes en Terminale et vous aimeriez devenir ingénieur ? Bonne nouvelle pour vous, le lycée de Taaone, de Pirae, propose une journée portes ouvertes de sa classe préparatoire Physique, Technologie et Science de l'ingénieur (Math sup, math spé), ce samedi 3 février de 9h à 13h.



Cette journée sera l'occasion de rencontrer les enseignants et de permettre aux étudiants et à leur famille de visiter les locaux et laboratoires d'enseignement de cette filière d'excellence. Les élèves pourront participer aux manipulations avec les élèves de classe préparatoire.



Cette formation est ouverte aux bacheliers S, toutes spécialités, et aux très bons élèves de STI2D. Elle convient particulièrement à ceux qui souhaitent devenir ingénieurs dans « les domaines de l'énergie, l'agroalimentaire, la santé, les bâtiments, les travaux publics, l'information et la communication, les transports... », indique le lycée de Taaone.Un stand sera tenu par les élèves, sans oublier que "tous les professeurs qui enseignent sont d'anciens élèves de l'École Normale supérieure" indiquent Jimmy Legros, le proviseur du lycée de Taaone. "Nous avons ouvert cette classe préparatoire pour que les jeunes Tahitiens qui sont encore jeunes pour partir en Métropole à 17, 18 ans, puissent attendre deux ans pour partir. En les gardant deux ans, nous nous donnons une chance de mieux les préparer pour la réussite d'études", explique le proviseur.



Les responsables de la filière et de l'établissement seront également présents le vendredi 2 février de 11h à 17h et le samedi 3 février de 13h à 17h au Forum Fenua Student qui se tiendra à l'intercontinental de Faa'a. Par ailleurs, le 15 février l'établissement tiendra également une réunion d'information et de présentation de la formation en salle polyvalente du Lycée de Taaone à 17h.



La prépa PTSI est une formation qui dure deux ans. Elle associe à parts égales mathématiques, sciences physiques et sciences industrielles de l'ingénieur. L'objectif est de préparer l'étudiant aux futurs métiers d'ingénieur, à travers l'analyse et à la conception des systèmes complexes et innovants.



Lors de ces points d'informations, les personnes présentes sur les stands expliqueront aux élèves de Terminale quelles sont les démarches pour s'inscrire.

La première promotion de cette classe préparatoire présente les concours aux grandes écoles d'ingénieurs cette année. Les classes préparatoires fournissent des connaissances solides et des méthodes de travail efficaces pour se préparer aux concours des grandes écoles.