Circulation réduite au tunnel de Punaauia

Tahiti, le 9 juillet 2021 – La circulation sera modifiée et réduite sur la route territoriale au PK 9.7 dans le sens Papeete-Paea entre le 19 et le 31 juillet. Des travaux de réalisation de fresques artistiques sont prévus par la Direction de l’équipement.



Prudence pour les usagers de la route qui circuleront à Punaauia entre le lundi 19 et le samedi 31 juillet, de 20 heures à 4 heures du matin. “Des travaux de réalisation de fresques artistiques sont prévus par la Direction de l’équipement”, nous informe le ministre des Grands travaux en charge des transports terrestres René Temeharo, sur les parois du tunnel situé sur la route territoriale au PK 9.7, dans le sens Papeete-Paea.



Dans le cadre de ces travaux, le ministère nous informe que “la circulation permanente sera modifiée et une signalisation temporaire mise en place et entretenue pendant toute la durée du chantier.”

Le goulot de circulation sera en effet réduit sur une seule voie. Le ministre des Grands travaux remercie les usagers de leur compréhension pour les désagréments occasionnés.