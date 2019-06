Circulation modifiée à Papeete samedi soir

PAPEETE, le 27 juin 2019? Cette année, il y aura un Hiva vaevae pour la fête de l'Autonomie. Des animations dans les jardins de Paofai et place Vaiete sont aussi prévues pour que ce soit la fête de la "Polynésie et des Polynésiens". Attention, la circulation sera modifiée.







Le coup d'envoi des festivités sera donné à 14 h 30 avec la cérémonie protocolaire de lever des couleurs, des hymnes et de remises des insignes de l'Ordre de Tahiti Nui. Le défilé, qui devrait rassembler pas moins de 12 000 personnes, démarrera à 15 heures. Il aura lieu sur l'avenue Pouvana'a a Oopa.



A partir de 17 heures, un programme festif est proposé pour le public. Cette soirée d'animations commencera par des activités s'adressant aux familles. Sur le terrain de beachsoccer des jardins de Paofai, vous pourrez tester, si vous ne connaissez pas encore, le Bubble foot. Cette activité consiste à jouer au foot tout en étant cloisonné à l'intérieur d'une bulle gonflable : fous rires garantis.



Des concerts pour les grands

Pour les plus jeunes, des bouées gonflables seront installées dans les jardins de Paofai. Les enfants pourront aussi s'amuser au stand de maquillage artistique et avec les clowns. Les petites filles et petits garçons pourront également rencontrer leurs héros préférés puisque des mascottes de Disney sillonneront les jardins.



A partir de 18 heures, le dessin animé Moi, Moche et Méchant 3 sera projeté sur grand écran. En même temps, à partir de 18 heures, d'autres animations sont prévues pour les plus grands.



Sur le dock de Tahiti Nui, le public pourra écouter Nohorai et Acoustic Party.



Les amateurs de musique locale, eux, auront rendez-vous à la place Vaiete avec 2BBrothers.



Sur l'esplanade basse de To'ata, Manuhau et Maruao seront sur scène de 18 à 22 heures.



A 20h15, un feu d'artifice de 16 minutes sera tiré.