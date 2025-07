Cinq mois ferme pour une tentative d'évasion

Tahiti, le 3 juillet 2025 - Un jeune homme détenu à Tatutu a été condamné jeudi en comparution immédiate à cinq mois de prison ferme pour avoir tenté de s'évader en grimpant sur le toit du centre de détention. À la barre, il a justifié son acte en expliquant qu'il s'ennuyait dans sa cellule.



“Fiu” d'être incarcéré, un jeune homme de 22 ans a tenté, le 2 juillet, de s'évader du centre de détention de Tatutu. Alors qu'il essayait de récupérer un ballon tombé sur le toit, l'homme a tenté de prendre le large avant qu'il ne soit intercepté par les surveillants pénitentiaires, non sans avoir au passage abîmé un grillage et un luminaire. Il purgeait une peine de deux ans de prison pour des vols aggravés.



Interrogé sur les faits jeudi lors de son jugement en comparution immédiate, le prévenu s'est montré très prolixe. Il a ainsi affirmé qu'il était “emmerdé” par plusieurs codétenus et qu'il s'ennuyait car il n'avait pas d'emploi à Tatutu en raison de plusieurs incidents (vol de livres dans la bibliothèque de la prison, déclenchement de l'alarme incendie de sa cellule). Il a ensuite expliqué qu'il était sans domicile fixe et qu'il souhaitait devenir “cambrioleur”, un “métier dangereux” selon le président du tribunal, ou “matelot” pour “voyager sur la mer”. Le magistrat a pourtant rappelé qu'il était titulaire d'un bac professionnel et qu'il avait donc la possibilité de trouver un emploi dans le bâtiment à sa sortie.



“Une histoire farfelue”



Face à cette “histoire tristement banale”, le procureur de la République a conseillé au jeune homme de se “calmer” et d'entamer un “processus plus vertueux”. Il a finalement requis trois mois de prison ferme pour la tentative d'évasion et deux mois ferme pour la dégradation du grillage et du luminaire, évaluée à un peu plus de 100 000 francs.



“Quand on le regarde, on a tendance à rigoler avec cette histoire farfelue d'évasion, cette manière candide et naïve d'en parler”, a ensuite constaté l'avocat du prévenu, Me John Tefan. “Mais pour moi, son attitude traduit un mal-être intérieur. Il n'a aucune visite de personne, même pas de ses parents. Il est seul dans sa cellule, en manque d'activité et de stimulation intellectuelle et je mets cette tentative d'évasion sur le compte de son ennui”, a-t-il conclu. Comme il en est d'usage, la parole a ensuite été donnée au prévenu qui a demandé au président du tribunal s'il pouvait avoir une télévision dans sa cellule car “c'est parce qu'il n'y a pas de télé que les gens veulent s'évader”.



Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le jeune homme à quatre mois de prison ferme pour l'évasion et un mois ferme pour les dégradations.