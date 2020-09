Christophe Plée garde la tête de la CPME en Polynésie

Tahiti, le 10 septembre 2020 - Christophe Plée est réélu président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) de Polynésie française à l'issue d'un plébiscite, mercredi matin.



Christophe Plée est réélu président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) de Polynésie française et se maintient à la tête du syndicat patronal pour la mandature 2020-2023. Réunis en assemblée générale les membres de la CPME ont procédé mercredi à l'élection du nouveau bureau par 285 voix pour et 15 contre, après avoir adopté à l'unanimité le bilan moral et financier.



Le bureau élu pour la mandature 2000-2023 :

Président - Christophe Plée

Vice-présidents : Régis Vignal ; Maxime Antoine-Michard ; Frédéric Dafniet

Secrétaire : Andrea Roihau

Trésorier : Karl Lis



Membres :

Valérie Lou ; Charles Beaumont ; Franck Vetier ; Fabrice Baffou ; Eric Sartini ; Guiseppe Manca





Membres statutaires :

Ronald Blaise (représentant du SPEPS)

Stéphane Gay (représentant du SBDPF)

Gérard Chauney (représentant du SAEPF)