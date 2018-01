Christophe Malmezac agressé par un fan de sa compagne Marine Lorphelin

L'année 2018 a commencé tristement pour Christophe Malmezac et sa compagne, l'ancienne Miss France Marine Lorphelin. Le site internet du Progrès a indiqué ce jeudi que le couple a été agressé le soir du 1er janvier.Marine Lorphe­lin et son compa­gnon de longue date ont été agres­sés par un homme, qui serait atteint de troubles psychiques, rapporte Le Progrès. Admi­ra­teur de l'ancienne Miss, l'assaillant a inter­pellé le couple à une station de métro proche du cours Albert-Thomas, à Lyon 3e, avant de poignar­der à coups de couteaux le compa­gnon de Marine Lorphe­lin. Christophe Malmezac a été sérieu­se­ment blessé.Les policiers de la Sûreté de Lyon, chargés de l'enquête ouverte pour tentative d'homicide, ont finalement pu interpeller l'assaillant ce jeudi près de Grenoble.Selon l'entourage de Christophe Malmezac, celui-ci va aujourd'hui bien.Christophe Malmezac et Marine se sont rencontrés en juin 2014. Marine Lorphelin et six autre Miss France étaient venues au fenua pour l'élection de Miss Tahiti. C'est lors d'une soirée organisée par Mareva Galanter, que les deux futurs amoureux se sont rencontrés.Marine Lorphelin est aujourd'hui étudiante en sixième année de médecine. Elle avait effectué fin 2015 un stage à l'hôpital du Taaone à Tahiti dans le cadre de sa quatrième année.Depuis leur rencontre, Marine Lorphelin est souvent venue dans le Pacifique, à Tahiti ou en Nouvelle-Calédonie, pour voir Christophe Malmezac, qui est aussi un homme d'affaires sur le Caillou.Interrogée par Paris Match en mars dernier, Marine Lorphelin ne cachait pas son souhait d'être maman jeune. "Pourquoi pas pendant mon internat, l'année prochaine ?", se demandait-elle...