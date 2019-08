Christian Pinson, 50 années de passion

C'est un livre de photos assorti de textes sur 50 années de photographies dont 24 passées en Polynésie. Ce sont des photos de personnalités, hommes d'affaires, aventuriers, stars internationales... de ceux qui ont fait le siècle dernier.

Tout commence en France dans les années 65 à 75. Il y a également les 24 années en Polynésie et depuis 2000, ce sont des photos prises en France, à Monaco notamment : festivals, tournages de films et figurations aussi, dans des films français et américains… Il y a peu, j'ai commencé à Moorea, avec une série TV 'Manatea, les perles du Pacifique'.

Après mes reportages, je travaillais aux Nouvelles, le sujet était imprimé dans le journal et en relisant les parutions dans divers magazines que je possède encore, les anecdotes me sont revenues. Elles font partie de mon livre

J'ai actuellement une maquette de 60 pages presque terminée, sachant que le livre fini, d'un format 24 par 32 comportera 240 pages. J'en ferait imprimer 600 exemplaires. C’est un projet à compte d’auteurs, il me faudra donc aussi trouver des partenaires. En fonction de l’accueil du livre, j’en ferai sans doute imprimer plus, peut-être 3 000 exemplaires dont 2000 en Polynésie pour la Polynésie.

Parce que je n'avais pas, il y a 10 ans ou vingt ans, ni l'envie, ni l'idée, ni la matière. Cinquante ans de photos est une occasion, le sujet me paraît intéressant maintenant. C’est aussi comme un remerciement à Tahiti, pour rappeler à tous ces années avant 2000 en Polynésie.

Il y a Leonardo di Caprio, Kevin Costner, Bernard Tapie revu plusieurs fois, en France après les années 80 et en Polynésie. Il y aura aussi Julio Iglésias, croisé à plusieurs reprises et Vaitiare Hirshon ou Warren Beatty et sa femme Annette Bening revue cette semaine dans un film de Kevin Costner.

À propos de Kevin Costner par exemple. Quand on lui posait une question, si vous commenciez par : ‘'Je peux vous poser une question ?’, il répondait : ‘Yes !’. Si vous poursuiviez, il retorquait : ‘No, you say one question, no two’.

Tout petit, je m'arrêtais à Versailles où j'habitais, le soir sur quelques tournages de nuit et là, j'y rencontrais déjà des gens connus de cinéma comme Raf Vallone ou Eddie Constantine. Dans les années 1970, suite à des rencontres avec des gens de télévision, j'allais faire des photos sur les plateaux de tournages pendant les tournages et répétitions, J’ai rencontré de nombreuses stars, comme Joe Dassin et Carlos que j’ai revu en Polynésie et qui sont devenus des amis

À force de parler à des personnalités, on est reconnu. Ces gens veulent tous être beaux en photos, ils acceptent facilement de discuter et il faut savoir les contacter d'une belle façon et les intéresser, pour pouvoir travailler avec eux.