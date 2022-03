Christelle Lehartel fait la dictée à Tarahoi

Tahiti, le 18 mars 2022 - Une dictée a été lue vendredi matin par la ministre de l’éduction à 57 élèves de l’école Toata et du collège de Tipaerui, pour la semaine de la Francophonie.



Un texte extrait du livre « Pele, la déesse du feu », écrit par l’auteure polynésienne, Te’ura Camelia Marakai, a été dicté vendredi matin par le ministre de l’Education, Christelle Lehartel, pour 57 élèves de l’école Toata et du collège de Tipaerui. Cette grande dictée s’est tenue dans l’hémicycle de l’assemblée à Tarahoi, avec retransmission en direct en visioconférence, dans 13 collèges et 25 écoles de tous les archipels de Polynésie française.



Ce texte avait au préalable été présenté par son auteure, par l’inspecteur d'académie, Gaëtan Le Lu et l’inspecteur de l'Education nationale adjoint, Serge Segura.



Une opération organisée dans le cadre de la semaine de la Francophonie, programmée cette année du 14 au 20 mars 2022. Pour l’occasion, le ministère de l’Education, la Direction Générale de l’Education et des Enseignements (DGEE), et le vice- rectorat de Polynésie française sont associés avec le Club Polynésien de la francophonie et l’Association des Amis du Liban, pour organiser des événements dans le but de promouvoir l’amour de la langue française et les compétences de maîtrise de la langue écrite.