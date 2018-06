Chiens des SDF capturés : "On va les soigner", dit Michel Buillard

apaiser les tensions

garder de pratiquer des amalgames un peu trop gratuits ou simplistes

sur un phénomène nouveau qui risque de s’amplifier : il faut savoir que les chiens qui ont été saisis appartiennent à deux personnes (…) réputées pour avoir eu des problèmes avec la police. Nous avons été saisis par des plaintes des roulottiers (…). En ce qui concerne la jeune femme, elle pratique ce que l’on pourrait appeler une forme mendicité agressive. Elle peut se présenter devant l’opinion publique en présentant ses arguments. (…) Mais je crois que l’on doit dire notre vérité. L’autre monsieur a lâché à plusieurs reprises ses molosses sur les müto’i. J’ai des plaintes

l’un des chiens attrapé est atteint de gastro-entérite. Cette maladie-là est très dangereuse, très contagieuse. Elle peut être mortelle. On a fait cela pour protéger ces chiens. D’ailleurs on va procéder à un examen complet de la santé de ces chiens-là. On va les soigner

On verra. Ne soyons pas pressés.

Non, pas du tout. Si le SDF est incapable de s’occuper lui-même de sa propre santé, sérieusement, vous pensez qu’il pourra s’occuper de la santé de son chien ? (…)

On verra. On verra. Puisque ces chiens sont malades, on est obligés de les soigner. Qui va les soigner ? Ce ne sont pas ses SDF-là.

On verra. Est-ce que vous allez rendre des enfants qui sont maltraités à leurs propres parents ? C’est le cas des chiens qui ont été saisis.

On le sait, parce qu’on les côtoie ces SDF. On le sait : des chiens méchants qui ont été dressés pour agresser… Vous savez, il y a beaucoup de secrétaires que je rencontre régulièrement, et qui me font part de leur problème, lorsqu’elles rentrent chez elles. Déjà, un SDF tout seul, elles ont peur. Alors un SDF avec un chien…

Oui, je défendrai les intérêts de la ville, la notion de salubrité publique et la protection de mes concitoyens face à de tels dangers. Mais, encore une fois, nous allons soigneusement examiner la santé de ces chiens et les soigner. Avez-vous vu à la télévision les chiens avec des tütu’a (plaies, NDLR) ? Vous croyez que c’est bien pour l’image de la ville ? Une ville qui veut asseoir sa vocation touristique ? Nous avons besoin que ce soit propre et que les SDF se comportent bien.

PAPEETE, 21 juin 2018 - Dans la nuit de lundi à mardi, les müto'i de Papeete ont effectué une rafle dans le centre-ville de Papeete et capturé les animaux de compagnie de plusieurs sans-abris.L’information, médiatisée mardi soir sur les réseaux sociaux via la page Facebook Accueil Te Vai-ete - Caritas Polynésie , a été partagée près de 2000 fois en moins de deux jours et causé une vague d’indignation parmi les internautes.Dans la nuit de lundi à mardi, la police municipale de Papeete a procédé à la capture d’au moins cinq animaux de compagnie de sans-abris, alors que, selon les déclarations des victimes, ces chiens étaient tenus en laisse, s’il ne s’agissait pas simplement de chiots gardés à l’abri d’un squat.Le maire de Papeete, Michel Buillard, a accepté de présenter son point de vue sur cette affaire, interrogé jeudi matin, en marge de la séance plénière de l’assemblée de la Polynésie française à Tarahoi.Le premier magistrat de Papeete souhaite "" en invitant tout un chacun à se "". Il explique que les müto’i de Papeete sont intervenus "", affirme-t-il.Michel Buillard insiste aussi en soulignant que "".