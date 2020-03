Charlie Winston : "Les concerts concentrent les énergies"

TAHITI, le 9 mars 2020 - Le chanteur Charlie Winston (également auteur, compositeur et musicien) assurera deux concerts en Polynésie cette semaine. Avec Square 1, son dernier album, il repart à zéro. Il a fait le point sur ses priorités, désormais concentré sur la qualité de ses relations avec les autres.



Deux soirées sont prévues, l’une à Tahiti et l’autre à Moorea, avec la star britannique. Au cours de ces soirées, " des concerts intimistes " comme le souligne Arnaud Bertrand de L.A Production Tahiti, Charlie Winston interprétera essentiellement des chansons de son dernier album, "Square 1".



Cet album, le quatrième, est un nouveau départ. Il revient sur le parcours de vie du chanteur, qui est aussi auteur, compositeur et musicien, et dresse de nouveaux chemins. " Je l’ai écrit après une longue période de pause au cours de laquelle j’ai eu, ainsi que mes enfants, quelques problèmes de santé. Cela m’a permis de réfléchir à ce que j’avais fait et surtout à qui j’étais et ce que je voulais vraiment. "



Il a revu ses priorités, a considéré comme essentiels la santé, sa famille, ses proches, ses amis mais également toutes les relations qu’il pouvait avoir avec les autres. " Pour moi aujourd’hui, tout tourne autour de ça, de la qualité des relations que l’on peut tisser dans n’importe quel contexte. On peut avoir le meilleur des jobs, si l’on ne s’entend pas avec les autres c’est insupportable ."



Sur scène à Tahiti et Moorea, il sera seul. Mais, " on aura l’impression que je suis accompagné d’un groupe " assure-t-il.



À portée de main il placera des instruments de percussion, un clavier, une guitare, une basse. Il aura également deux micros, l’un pour le chant, l’autre pour le beatbox. Sa musique sera enregistrée en direct via un loopeur, et tous ses instruments seront savamment mariés et aussitôt diffusés.



Pour Charlie Winston, la musique est comme un cadeau, avec son emballage et sa boîte. C’est tout un ensemble " de couches " qui lui permettent d’exprimer des émotions.



Les concerts sont des instants, variables selon l’endroit, l’espace, le public, qui concentrent des énergies croissantes. " C’est un moment que je conçois de façon toujours dynamique. " Rendez-vous jeudi pour le vérifier.