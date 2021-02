Narai Atger s'offre la Taaroa Race

Tahiti, le 27 février 2021 – Narai Atger, 'aito de Shell Va'a, a remporté, samedi, la Taaroa Race, première course de la saison. Le natif de Taha'a a bouclé l'aller-retour Taapuna-Papeete (22 km) en un peu moins de deux heures, et a devancé sur le ligne d'arrivée son partenaire de club Brice Punuataahitua. Le podium de la course est complété par Manutea Millon.



Plus d'infos à venir....