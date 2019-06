Charges abandonnées contre la femme du vétérinaire assassiné Jean-Louis Turquin

Pointe-à-Pitre, France | AFP | vendredi 21/06/2019 - Les charges contre Nadine Turquin, épouse de l'ancien vétérinaire Jean-Louis Turquin tué en 2017 en Guadeloupe, ont été abandonnées, a indiqué vendredi à l'AFP Me Olivier Morice, l'avocat de Mme Turquin, confirmant une information du Parisien.



La cour d'appel de Basse-Terre est revenue sur les motifs de la mise en examen de Mme Turquin pour assassinat, en avril 2017, en raison de traces de poudre présentes sur ses main.

"Un troisième rapport d'experts, remis en février 2019, invalide les conclusions du juge d'instruction en indiquant que les traces de poudres sur ces mains pouvaient venir par contamination au contact de son époux abattu", a précisé Me Morice: "Les preuves sont donc insuffisantes pour que ma cliente soit considérée comme l'auteur ou une complice de l'assassinat de son mari". La cour d'appel de Basse-Terre fait donc passer Nadine Turquin sous statut de témoin assisté.

L'avocat a dit envisager des recours contre "l'atteinte à la présomption d'innocence" subie par sa cliente, qui a toujours nié sa culpabilité. À la suite de sa mise en examen, elle avait été placée 4 mois en détention provisoire, d'où elle était sortie avec un bracelet électronique, soit au total "près d'un an de restriction de liberté", rappelle l'avocat.

L'affaire Turquin repart, quant à elle, de zéro. Le vétérinaire avait 68 ans lorsqu’il a été retrouvé par son épouse, tué d'une balle dans le dos. Lui-même avait été condamné à 20 ans de réclusion pour l'assassinat de son fils de 8 ans, dont le corps n'a jamais été retrouvé, un meurtre pour lequel Jean-Louis Turquin a toujours clamé son innocence.

En libération conditionnelle depuis 2006, il s'était installé à Saint-Martin en 2010 comme vétérinaire, avec son épouse.