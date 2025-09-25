

Championnat de Moorea - Tiare Tahiti bat Tiare Hinano 3-0

Moorea, le 21 octobre 2025 - À l’issue de la quatrième journée du championnat de Moorea, Temanava l’a emporté de justesse contre Tiare Anani (3-2), tandis que Tohiea n’a pas eu de difficultés face à Tapuhute (7-2). Le choc entre Tiare Tahiti et Tiare Hinano s’est conclu par une victoire nette de la formation de Maharepa sur le score de 3 buts à 0. Mira, pour sa part, a largement battu Tahatiri (8-1).



Le week-end dernier s’est jouée la quatrième journée de la phase 2 du championnat de Moorea. Pour le premier match, disputé samedi à Maatea, Temanava, pourtant bousculé, s’est arraché pour venir à bout de Tiare Anani, en l’emportant au finish sur le score de 3 buts à 2.



Dans le second match, Tohiea s’est imposé sans difficulté face à Tahatiri sur le score de 7 buts à 2.



Pour le troisième match du week-end, Tiare Tahiti accueillait Tiare Hinano dimanche à Maharepa pour un choc très attendu. Les deux équipes ont démarré la rencontre sur un rythme soutenu, en proposant des séquences de jeu séduisantes. Le pressing des joueurs de Maharepa a toutefois poussé les défenseurs de Tiare Hinano à commettre quelques maladresses. Manarii Porlier a notamment profité d’un contrôle mal maîtrisé de Toana Tehou, le gardien des mauves, pour intercepter le ballon et frapper instantanément à côté du but adverse (9e). Deux minutes plus tard, Manarii Porlier a cette fois exploité un mauvais renvoi des défenseurs adverses vers leur gardien pour récupérer la balle et la pousser sur le poteau gauche de Tiare Hinano (11e).



Les verts de Maharepa prenaient de plus en plus d’initiatives dans le jeu, tandis que la formation de Pihaena résistait grâce à une très bonne organisation défensive. Raihitu Wholer, le défenseur de Tiare Hinano, a notamment intercepté de justesse le tir de Raihau Vahapata pour empêcher l’ouverture du score de Tiare Tahiti, tandis que Toana Tehou s’est employé à boxer une dangereuse tête de Manarii Porlier (28e). Manueva Tumg a finalement ouvert le score pour la formation de Maharepa à la demi-heure de jeu, en exploitant une perte de balle du milieu de terrain des mauves, avant d’envoyer le ballon d’une belle frappe enroulée dans le coin gauche du but adverse (1-0).



Sur leur lancée, Tiare Tahiti a constamment étouffé les joueurs de Pihaena dans leur camp. Il a fallu attendre la 39e minute pour voir la première opportunité de Tiare Hinano, avec un long coup franc du pied droit de Toahiti Germain, bien capté par Manea Tuanui, le gardien des verts. Mais deux minutes plus tard, Raihau Vahapata a doublé la mise pour Tiare Tahiti en décochant, depuis le flanc droit, un centre-tir qui a terminé sa course dans le coin gauche du but des mauves (2-0).



Malgré un dernier corner direct de Toahiti Germain, passé au-dessus du but des verts, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires avec ce score de 2 à 0 en faveur du champion en titre. Au début de la seconde période, Tiare Hinano lançait enfin quelques offensives intéressantes, avec notamment un centre à ras de terre fuyant de Nahiti Germain, dégagé en catastrophe par les défenseurs de Tiare Tahiti devant leur but (48e). À la 70e minute, Rahiti Hunter, après un débordement sur le flanc gauche, a envoyé un centre millimétré pour Raimana Maiarii. Ce dernier a toutefois raté l’immanquable en frappant le ballon au-dessus du but vide. Tiare Hinano a peut-être manqué l’opportunité de revenir dans le match à ce moment-là. Les joueurs de Maharepa ont en effet repris le contrôle du jeu, tandis que leurs adversaires perdaient de plus en plus rapidement le ballon.



À la 79e minute, Tohivea Haring, à la conclusion d’un mouvement collectif, a débordé sur son flanc gauche avant de décocher une frappe du pied droit, obligeant Toana Tehou à plonger pour sauver son but. Trois minutes plus tard, Tohivea Haring a reproduit exactement la même action, envoyant cette fois le ballon au fond des filets de Tiare Hinano après que celui-ci a glissé entre les mains du gardien adverse (3-0).



Assommés, les joueurs de Pihaena ne semblaient ne plus avoir les ressources nécessaires pour renverser le match dans les dernières minutes. Tiare Tahiti l’a finalement emporté sur le score de 3 buts à 0, avec un bémol tout de même, puisqu’un de ses joueurs s’est gravement blessé en fin de rencontre.



Dans le dernier match de ce week-end footballistique, Mira a largement battu Tahatiri sur le score de 8 buts à 1. À l’issue de cette journée, Tiare Tahiti, Tohiea et Mira se partagent la tête du classement.

Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 21 Octobre 2025 à 19:13




