Challenge Taure'a pour les jeunes en difficulté

Tahiti, le 12 février 2020 - La ministre de la Famille et des solidarités, Isabelle Sachet, a proposé au Conseil des ministres de réactiver le dispositif du "Challenge Michelet". Sous un nouveau nom, le "Challenge Taure'a" permettra de développer des actions destinées à la jeunesse polynésienne.



Un équivalent au challenge Michelet est en passe d'être créé pour développer des actions destinées à la jeunesse polynésienne. Le principe était simple, rassembler des mineurs sous mandat judiciaire pour qu'ils s'affrontent lors de compétitions sportives sur plusieurs jours. En sommeil depuis 2011au fenua, il reviendra du lundi 30 mars au vendredi 3 avril sous un nouveau nom : Challenge Taure'a.



L'événement s'adresse à des jeunes qui rencontrent des difficultés d'ordre éducatif, social et familial. Ainsi, ce seront 256 jeunes, àgés de 14 à 17 ans, qui bénéficieront d'un accompagnement par la Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité (DSFE), soit dans le cadre de la protection de l'enfance, soit dans celui de la polyvalence. Plus de 60 accompagnateurs seront eux aussi répartis en 16 délégations issues des différents archipels de la Polynésie française. Cet événement sera organisé par la Fédération sportive et culturelle de France-Polynésie (FSCF CD Polynésie).



Ce challenge servira, outre sa dimension sportive, à offrir aux jeunes un complément pour leur réinsertion et leur sociabilisation. En effet, tout au long de la compétition, des actions de prévention seront proposées aux jeunes sportifs, faisant de cette semaine un véritable rendez-vous éducatif et citoyen.