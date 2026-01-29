

Chagos: des Chagossiens débarqués lundi sur l'archipel vidés de ses habitants refusent de partir

Port-Louis, Île Maurice | AFP | mercredi 18/02/2026 - Un petit groupe originaire des Chagos, débarqué lundi sur un îlot de cet archipel britannique de l'océan Indien vidé de ses habitants il y a un demi-siècle pour faire place à une base militaire américaine, a indiqué mercredi à l'AFP refuser de partir malgré l'intervention d'une patrouille britannique.



Ce groupe de quatre Chagossiens, accompagnés de l'ancien député britannique conservateur Adam Holloway, a dit à l'AFP avoir accosté lundi sur l'île du Coin, dans l'atoll de Peros Banhos, pour protester contre la rétrocession annoncée du territoire britannique à Maurice, prévue par un accord de 2025 après des décennies de litige.



"Le Royaume-Uni livre ma patrie à l'île Maurice. C'est la raison de notre présence ici", a déclaré à l'AFP par téléphone un membre du groupe, Misley Mandarin qui s'est autoproclamé "Premier ministre" du gouvernement chagossien en exil.



Les Chagos doivent "rester britannique", a ajouté M. Mandarin qui dit vouloir permettre à 322 natifs des îles encore vivants d'y revenir.



Londres avait "détaché" les Chagos de sa colonie de Maurice un an avant d'accorder l'indépendance à cette dernière en 1968. Dès 1966, le Royaume-Uni et les Etats-Unis avaient signé un accord pour l'installation d'une base militaire sur l'archipel.



Entre 1967 et 1973, l'ensemble de la population des Chagos fut déplacée de force et empêchée de revenir.



Nombre d'expulsés et leurs descendants - une communauté passée d'environ 2.000 personnes au tournant des années 1970 à 10.000 aujourd'hui, réparties entre Maurice, les Seychelles et le Royaume-Uni - espèrent pouvoir retourner sur les îles, aujourd'hui interdites d'accès et inhabitées, sauf par des militaires et personnels de la base.



"Nous n'attendons d'aucun gouvernement qu'il nous aide à nous réinstaller", a déclaré mercredi M. Mandarin dans une vidéo sur Facebook, mettant "au défi" le Premier ministre britannique Keir Starmer ou le gouvernement mauricien de le "destituer".



Il a affirmé à l'AFP qu'une patrouille maritime britannique leur avait demandé de partir. "Ils veulent nous chasser de l’île, mais nous allons rester et n'allons pas bouger", a-t-il affirmé.



Le ministre mauricien de la Justice Gavin Glover a qualifié mardi cette opération de "coup publicitaire" à l'approche d'un prochain débat au Parlement britannique sur l'accord avec Maurice.



"Tout cela est attristant, car l'Etat mauricien a pris un engagement solennel pour que les Chagossiens retrouvent leur terre natale au plus vite", a déclaré M. Glover à la presse.



Selon l'accord, très critiqué, le Royaume-Uni restitue les Chagos à Maurice mais conserve un bail de 99 ans sur l'île principale, Diego Garcia, afin de maintenir une base militaire américano-britannique dans cette région stratégique.

le Jeudi 19 Février 2026 à 05:55 | Lu 50 fois





