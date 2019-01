Centre culturel de Paofai : les travaux pourraient commencer en août

"l’avant-projet détaillé est en cours de préparation en concertation avec le ministère polynésien de la Culture. Il a pu bénéficier de l’expertise d’une muséographe attachée au ministère de la Culture à Paris".

Les représentants à l'assemblée ont examiné ce jeudi les comptes annuels de l'exercice 2017 de TNAD. Les rapporteurs, Michel Buillard et Tepuaraurii Teriitahi, ont fait le point sur les différents projets, pris en charge par l'établissement.Concernant le centre culturel de Paofai, ils ont notamment précisé queIls ont ajouté que "Le démarrage des travaux est envisagé pour les mois d'août ou septembre 2019".En début de semaine, l'Etat a annoncé qu'il apportera une aide financière de 480 millions pour la réalisation de ce Centre culturel. Celui-ci abritera une médiathèque, un centre d'art, des ateliers culturels ainsi qu'un pôle administratif. Il sera également doté d'un auditorium, de boutiques et d'un café numérique.Le futur centre culturel de Paofai sera situé à quelques mètres des jardins de Paofai. Il sera situé là où il y a actuellement le parking de TNAD. Pour être plus précis entre la rue du chef Teriierooiterai, l'avenue des Poilus tahitiens et l'avenue du commandant Destremau.