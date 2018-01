Cécile de France : "J'ai cherché à apporter un maximum d'émotions"

Je n'ai pas fait grand-chose à vrai dire. Enfin très peu par rapporte aux caméramans par exemple. J'ai été moi-même émerveillée par les images, par l'inventivité de la nature et j'ai cherché, pour partager cet émerveillement à apporter un maximum d'émotion. J'ai essayé d'être maternelle, comme si je m'adressais à mes propres enfants. Je m'inscris un peu comme une maman dauphin qui voudrait parler à notre génération et aux générations futures.

Dans le film, on parle beaucoup de transmission, de coopération, d'entraide. Je suis fière et heureuse d'avoir été choisie pour raconter tout ça et pour le partager. Pour que les choses changent, pour prendre soin de notre environnement les responsables politiques ont un rôle à jouer, mais ils ne sont pas les seuls, nous pouvons nous aussi, à notre échelle, agir. J'ai moi-même des petites astuces.

Tout d'abord je vous conseille la lecture de deux ouvrages géniaux et pleins de bons conseils : Les Zenfants presque zéro déchets et La Famille presque zéro déchets de Jérémie Pichon et Bénédicte Moret. Ce sont des mines. On y apprend par exemple la règle des 5 R.

"Les 5 R encourage à un autre mode de consommation. R pour réparer, réutilisation, réduire, recycler et refuser.

On répare quand un objet est cassé au lieu de le remplacer par un produit neuf, on réutilise ce qu'on peut. Pour ma part, j'ai fait rénover ma maison en allant chercher les matériaux chez un récupérateur de matériaux. On réduit en se demandant si on a vraiment besoin de tel ou tel objet, on fait son pain, ses yaourts, sa pâte à modeler à la maison. On recycle et on privilégie des matériaux recyclables. L'inox par exemple est quasiment recyclable à l'infini, le plastique ne le sera qu'une seule fois. Savez-vous que 100 000 mammifères marins et un million d'oiseaux marins meurent chaque année à cause de l'ingestion de plastique?

Et bien on refuse. On refuse par exemple le sac plastique au magasin ou la touillette au café.

Je suis une grande dévoreuse de documentaires animaliers et j'étais déjà sensible à l'environnement, la nature. Mon éducation je crois. Mais je le suis encore plus après le visionnage de ce film. On y découvre des choses incroyables, comme cette technique de pêche d'un groupe de dauphins qui remuent la nageoire caudales pour mettre de la boue en suspension. Je me sens, là, comme une ambassadrice. Raconter Blue c'est un peu ma pierre à l'édifice et puis, dans mon métier, c'est ce que je préfère faire.

Les voix. Dans Cars, je fais la voix de Sally, dans Le Livre de la jungle je fais Raksha. J'apprécie l'exercice. Quand Disney m'a contactée, je n'ai pratiquement pas hésité.

Non pas du tout. C'est la première fois. Je viens d'arriver mais je me réjouis de découvrir ce pays.

