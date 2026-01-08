

Ce week-end, la lecture était au cœur de la vie culturelle à Tahiti

Tahiti, le 24 janvier 2026 - Le temps d’un week-end, la lecture est sortie des bibliothèques pour investir plusieurs lieux de Tahiti. Dans le cadre de la 10ᵉ édition nationale des Nuits de la lecture, créées en 2017 par le ministère de la Culture, quatre soirées ont été proposées en Polynésie, autour du thème “Villes et campagnes”, décliné localement en “Terres et mers”.



À Tahiti, l’événement a pris différentes formes, entre rencontres artistiques, ateliers, spectacles et lectures, réunissant un public varié, des tout-petits aux adultes. Vendredi soir, trois rendez-vous étaient proposés simultanément, à Papeete, à l’université et au Musée de Tahiti et des îles, puis une clôture samedi à la Maison de la Culture.



À Papeete, la troisième édition de la Nuit de la lecture organisée par la commune s’est tenue vendredi après-midi et en début de soirée à l’école Taimoana. Dès l’ouverture, familles entières, parents et enfants de tous âges ont investi les salles, attirés par une programmation dense et accessible. Jeux de piste, chasses au trésor, ateliers créatifs et sensoriels, lectures animées, théâtre ou encore découverte de l’histoire de Papeete à travers des expositions et jeux sur cartes ont rythmé la soirée.



Les ateliers, animés par des jeunes très investis, ont rapidement trouvé leur public. Le bibliobus communal, rempli de livres à donner, a rencontré un vif succès, tout comme les stands de restauration qui ont permis aux visiteurs de prolonger la soirée sur place.



Parmi les familles présentes, certaines n’en étaient pas à leur première participation. Coralie, venue avec sa fille Poehei, 7 ans, confiait revenir pour la deuxième fois. “Ma fille adore lire. Je lui lis aussi, comme ça elle a pris le goût à la lecture”, expliquait la maman. Enthousiaste, Poehei racontait avoir enchaîné les activités : fabrication d’accessoires, jeux autour de la mer et de la terre, énigmes autour des livres et, bien sûr, le choix de livres gratuits à emporter. Kelly, maman de deux enfants de 8 et 4 ans, partageait le même constat : “C’est la deuxième fois qu’on vient. Ils ont bien aimé. C’est très bien comme événement. Il y a pas mal de choses pour les enfants, c’est sympa.”



Pour d’autres, la découverte était totale. Faahei, accompagnée de sa fille Kapualii, 7 ans, expliquait être venue pour la première fois après avoir reçu l’information par l’école et sur les réseaux sociaux. “On a pris un tas de livres. Je suis super contente”, racontait-elle ce vendredi.



Parallèlement, vendredi soir, une autre Nuit de la lecture se déroulait à l’université, à la bibliothèque universitaire récemment rénovée et au Musée de Tahiti et des îles.



Le week-end s’est poursuivi samedi à la Maison de la Culture, avec une programmation pensée pour tous les âges. Une manière, pour les organisateurs, de rappeler que la lecture peut être à la fois ludique, collective et profondément ancrée dans la vie culturelle locale.



