Ce que l'opposition pense d'un reconfinement

Le président du groupe Tavini Huiraatira et maire de Paea, Antony Géros estime qu'un confinement serait une mesure fatale pour une économie polynésienne déjà en proie en 2020 à des difficultés suite au confinement de fin mars à mi-mai dernier. Il préconise de laisser les coudées franches aux médecins généralistes afin de leur permettre de prescrire des traitements qui évitent l'aggravation de l'infection par le Covid-19. Quant à la population, il lui faut "respecter les gestes barrières".



"On va gagner quoi en confinant ?", questionne-t-il "Rien du tout. On va ralentir la machine économique. Peut-être que l’on aura moins de covidés, mais on aura à la place des personnes sans emploi, qui vont retourner dans une vie de misère. Ce n’est pas possible. Et là, les caisses du Pays étant complètement à plat, on est obligés d’aller emprunter à l’Etat ce que l'on n'a plus pour accompagner notre population. Aujourd’hui, il faut prendre le taureau par les cornes et faire comprendre aux gens que quand on nous dit qu’il va falloir apprendre à vivre avec ce virus, il faut respecter les gestes barrière et permettre aux médecins de prescrire. Il y a un réseau de médecins généralistes qui prescrivent contre le Covid-19 et beaucoup arrivent à guérir leurs malades, sans parler forcément d’hydroxychoroquine. Face à un virus qui n’a pas encore de vaccin, il faut travailler soit avec les défenses immunitaires, soit avec des traitements pour prévenir l’aggravation. C’est l’aggravation qui conduit à l’hospitalisation des malades."