Ce que contiennent les 3 conventions Etat-Pays à 28 milliards

Le président de la Polynésie française et le Premier ministre Jean Castex ont signé mardi trois conventions de partenariat pour le cofinancement de projets de développement sur la période 2021-2023. Des conventions pour lesquelles les "enjeux et les impacts économiques (…) justifient pleinement" la mission d’Edouard Fritch à Paris, souligne mardi un communiqué de la présidence.Au total, ces trois conventions-cadre prévoient le financement à parité de 28,1 milliards de Fcfp de projets structurants ou de développement. Ces trois projets de convention ont été approuvés par les représentants polynésiens lors de la session extraordinaire réunie dans l’urgence mardi 23 mars à Tarahoi.Deux de ces conventions sont conclues dans le prolongement des contrats de projets quinquennaux Etat-Pays et Etat-Pays-communes achevés le 31 décembre 2020. Le Contrat de transformation 2021-2023 pour les projets relevant de la compétence du Pays porte sur un volume minimum de projets de près de 135 millions d’euros, soit environ 16,11 milliards de Fcfp, financés à parité par l’Etat et la Polynésie française.De six couverts par le Contrat de projets 2015-2020, le périmètre des secteurs éligibles au Contrat de transformation Etat-Pays sur le triennal 2021-2023 est élargi à huit. Les secteurs de de la solidarité et du développement culturel sont dorénavant éligibles, en plus de ceux de de la santé, de la transition énergétique, du logement social, du développement touristique, des infrastructures sportives et du secteur primaire. La convention signée mardi précise aussi que "sont également éligibles, les dépenses relatives à l'élaboration d'un plan de convergence et de transformation de la Polynésie française pour la présente décennie."Autre convention : le Contrat de développement et de transformation 2021-2023. Il est conclu dans le prolongement du Contrat de projets Etat-Pays-Commune 2015-2020. Cet accord de partenariat s’intéresse au financement de projets d'investissement communaux. Il porte sur un volume minimum de projets de 6 milliards de Fcfp, financés par l’Etat et la Polynésie française à parité et par les entités communales bénéficiaires, pour une part comprise entre 5% et 20%.Les secteurs éligibles au Contrat de développement et de transformation 2021-2023 Etat-Pays-communes sont l’alimentation en eau potable, l’assainissement des eaux usées et la gestion des déchets. Trois services publics que les communes polynésiennes doivent être en mesure de garantir à leur population au plus tard le 31 décembre 2024, selon les dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT).La troisième convention signée mardi à Paris avec le Premier ministre s’intéresse au programme de construction des abris de survie dans les îles polynésiennes les plus exposées aux aléas climatiques ou au risque de tsunami.L’Etat et le Pays conviennent de s’associer pour mobiliser, à parité, un budget total de 6,038 milliards de Fcfp, soit 50,6 millions d’euros, entre 2021 à 2025 à raison de 1,074 milliard par an. La construction d’abris de survie est programmée à Fakarava, Kauehi, Hlikueru, Manihi, Vahitahi, Mataiva, dans les communes de Avatoru, Ohopu et Tiputa à Rangiroa et sur les atolls de Fakahina, Fangatau, Nukutavake, Anaa, Arutua, Hao, Ahe et Tureia.