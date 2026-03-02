

Catamaran échoué à Moorea : aucune pollution constatée

Tahiti, le 18 mars 2026 - Après l’échouement d’un catamaran dans une passe de Moorea, les autorités ont mené de nouvelles vérifications ce mercredi matin. Selon un communiqué du haut-commisariat, les opérations confirment l’absence totale de pollution, malgré la circulation de rumeurs la veille.





Au lendemain de l’échouement d’un catamaran dans une passe de Moorea, la gendarmerie maritime a procédé à une nouvelle reconnaissance dès l’aube afin d’actualiser la situation. Déjà, les premières constatations effectuées mardi avaient conclu à l’absence de pollution.



Ce mercredi, les militaires ont intensifié leurs contrôles, menant des inspections à la fois à l’extérieur et à l’intérieur du lagon. Des plongées ont notamment été réalisées pour vérifier l’intégrité de la coque du navire. Les gendarmes sont également montés à bord afin de s’assurer que le bateau n’avait pas été visité au cours de la nuit.



À l’issue de ces vérifications, aucune trace de pollution ni de débris n’a été détectée sur la zone. Les autorités confirment ainsi que l’incident n’a eu aucun impact environnemental. Elles regrettent toutefois la diffusion, la veille par Polynésie 1ère, d’informations erronées non vérifiées auprès des services compétents.





Rédigé par La rédaction le Mercredi 18 Mars 2026 à 08:45 | Lu 536 fois



