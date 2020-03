Cas “contacts”, “suspects”, “confirmés”… Quésaco ?

Tahiti, le 30 mars 2020 - Qu'est-ce qu'un cas "contact", "suspect" ou "confirmé" de coronavirus ? Retour sur le vocabulaire utilisé par les autorités sanitaires depuis le début de la crise.



L’épidémie mondiale de Coronavirus entraîne l’usage d’un langage spécifique. Parmi le vocabulaire utilisé, on retrouve la définition de trois cas de figure. Le cas “contact” est une personne ayant été en contact avec un cas confirmé et qui fait l’objet d’une enquête du Bureau de Veille Sanitaire ; le cas “suspect” est un patient avec fièvre et symptôme ayant été en contact avec un cas confirmé, ou bien un patient avec fièvre et symptômes revenant de voyage ; le cas “confirmé” est un patient ayant reçu un résultat positif au Covid-19 qui fait l’objet d’une enquête du Bureau de Veille Sanitaire, avec son entourage.



En Polynésie, on dénombrait lundi 36 cas confirmés de coronavirus.