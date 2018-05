Carnet de voyage - Rurutu : il y a 28 ans, F. Mitterrand découvrait Ana A’Eo

RURUTU, le 17 mai 2018. La « grotte Mitterrand », à Rurutu, ne s’est pas toujours appelée ainsi ; en fait, depuis toujours ou presque, cette cavité naturelle porte le nom local de Ana A’Eo ; la caverne inspirait la plus grande crainte et le plus grand respect à la population locale. Le jeudi 17 mai 1990, il y a exactement 28 ans jour pour jour, le président de la République, François Mitterrand, en voyage officiel, découvrait la grotte telle que personne ne l’a plus jamais revue ainsi, dans le cadre d’une reconstitution historique digne des spectacles du marae Arahurahu…



Ce matin-là, l’île tout ensoleillée s’était mise sur son trente et un. La presse, dont nous étions, avait atteint sa destination, l’aérodrome de Rurutu, à bord d’un Transall de l’armée de l’Air, tandis que le président de la République rejoignait l’île, avec sa suite, grâce à un jet.



Jamais encore un chef de l’Etat français n’était venu fouler le sol de cette terre des Australes qui se proposait, à cette occasion, de symboliquement lui remettre le « code Rurutu », en réalité une copie de l’original, en signe d’appartenance à la République française, l’ancien code des lois de Rurutu étant devenu obsolète.