Carnet de voyage - Gambier, l’archipel « catholissime »

Nombre d’historiens ont voulu faire et refaire le “procès” de Laval, dictateur en soutane et empêcheur de tourner en rond. Il était royaliste, c’est vrai, il était très imprégné de sa mission spirituelle, il était “réactionnaire” dirait-on aujourd’hui, mais il sut aussi alphabétiser, former, éduquer une petite parcelle d’humanité qui ne s’était au préalable illustrée que par ses guerres intestines et son cannibalisme forcené.



L’œuvre “civilisatrice” de Laval restera toujours sujette à controverses. Au-delà de celle-ci, il reste aujourd’hui un témoignage émouvant de cette épopée catholique au bout du bout du Pacifique, les monuments bâtis par ces “fous de Dieu”, au sens noble de l’expression. La cathédrale St Michel de Rikitea a fait l’objet, à partir de 2009, d’un ambitieux plan de restauration sous la férule de l’architecte des bâtiments historiques métropolitains Pierre-Antoine Gatier et de l’architecte local Dominique Touzeau ; dans les îles, deux des trois églises sont encore en très bon état (Taravai et Akamaru), tout comme nombre de chapelles. Motif suffisant pour un “pèlerinage” et une plongée dans l’histoire des Gambier…



Textes et photos : Daniel Pardon