

Cancer du col de l'utérus : l'ICPF promeut le dépistage

Tahiti, le 1er juin 2026 - Le cancer du col de l'utérus est le septième plus fréquent chez les femmes du Fenua. C’est dans ce contexte que l'Institut du Cancer de Polynésie française (ICPF) lance “Vahine, prends ta santé en main” en Juin pour sensibiliser au dépistage : un appel qui intervient alors que de trop nombreux cas sont encore diagnostiqués trop tardivement.



Selon les dernières données récoltées par l'ICPF, 49 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus ont été enregistrés entre 2019 et 2021, soit une moyenne de 16 cas par an. Plus inquiétant encore, près d'une patiente sur deux a moins de 50 ans au moment du diagnostic. En 2021, seuls 11,8 % des cas ont été diagnostiqués précocement, tandis que près des deux tiers l'ont été à un stade localement avancé ou métastatique. Ces diagnostics tardifs entraînent généralement des traitements plus lourds et diminuent les chances de guérison.



Pour améliorer cette situation,

La vaccination reste également un levier majeur de prévention. Entièrement prise en charge pour les filles et les garçons de 11 à 14 ans, elle évite la majorité des cancers liés au HPV. En 2025, près de 3 000 doses ont été administrées en Polynésie française.



Pour information : le cancer du col de l'utérus est causé par le papillomavirus humain (HPV), un virus très répandu transmis lors des contacts sexuels. Souvent silencieuse, l'infection peut évoluer pendant plusieurs années avant l'apparition des premiers symptômes, ce qui rend le dépistage essentiel.



Durant tout le mois de juin, l'ICPF et la Direction de la santé organisent des stands d'information, des journées de dépistage sans rendez-vous à Tahiti et Moorea, ainsi que des actions de sensibilisation dans plusieurs archipels. L'objectif : encourager les femmes à ne pas attendre l'apparition des symptômes pour consulter et rappeler que ce cancer figure parmi les rares cancers qui peuvent être évités grâce à la combinaison du dépistage et de la vaccination. Selon les dernières données récoltées par l'ICPF, 49 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus ont été enregistrés entre 2019 et 2021, soit une moyenne de 16 cas par an. Plus inquiétant encore, près d'une patiente sur deux a moins de 50 ans au moment du diagnostic. En 2021, seuls 11,8 % des cas ont été diagnostiqués précocement, tandis que près des deux tiers l'ont été à un stade localement avancé ou métastatique. Ces diagnostics tardifs entraînent généralement des traitements plus lourds et diminuent les chances de guérison.Pour améliorer cette situation, les modalités de dépistage ont évolué depuis février 2026 . Les femmes âgées de 25 à 29 ans peuvent réaliser un frottis cervico-utérin tous les trois ans, pris en charge à 100 %. Entre 30 et 64 ans, le test HPV devient l'examen de référence et doit être effectué tous les cinq ans. Ces examens, rapides et indolores, permettent de détecter d'éventuelles anomalies avant qu'elles n'évoluent en cancer.La vaccination reste également un levier majeur de prévention. Entièrement prise en charge pour les filles et les garçons de 11 à 14 ans, elle évite la majorité des cancers liés au HPV. En 2025, près de 3 000 doses ont été administrées en Polynésie française.Pour information : le cancer du col de l'utérus est causé par le papillomavirus humain (HPV), un virus très répandu transmis lors des contacts sexuels. Souvent silencieuse, l'infection peut évoluer pendant plusieurs années avant l'apparition des premiers symptômes, ce qui rend le dépistage essentiel.Durant tout le mois de juin, l'ICPF et la Direction de la santé organisent des stands d'information, des journées de dépistage sans rendez-vous à Tahiti et Moorea, ainsi que des actions de sensibilisation dans plusieurs archipels. L'objectif : encourager les femmes à ne pas attendre l'apparition des symptômes pour consulter et rappeler que ce cancer figure parmi les rares cancers qui peuvent être évités grâce à la combinaison du dépistage et de la vaccination.

Le programme des actions Les actions organisées par l'ICPF



• Mardi 2 juin au CHPF : Stand d’information de 8 heures à 13 heures dans le hall du CHPF, puis conférence à destination des professionnels de santé à partir de 18 heures à l’amphithéâtre du CHPF : “Dépistage du cancer du col de l'utérus : de la prévention à la prise en charge”.

• Mercredi 10 juin de 8 heures à 11 heures à la CPS : Stand d'information et de sensibilisation au dépistage du cancer du col de l'utérus à Mamao.

• Vendredi 19 juin : Journée “Tous en Vert” : L'ICPF invite la population à porter du vert et à participer à un concours photo pour sensibiliser à l'importance du dépistage du cancer du col de l'utérus.

Tout au long du mois de juin : Interventions de sensibilisation au sein d'entreprises, d'établissements et de structures partenaires afin d'informer le public sur la prévention, le dépistage du cancer du col de l’utérus et la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV).





Les actions portées par la Direction de la santé avec le soutien de l'ICPF



• Les 10, 16 et 23 juin au Centre de la mère et de l’enfant de Hamuta à Pirae (Tahiti) - Matinées de dépistage du cancer du col de l'utérus sans rendez-vous organisées par le Centre de protection maternelle et infantile.

• Jeudi 11 juin à Taravao et jeudi 25 juin à Teahupo'o (Tahiti) : Villages Verts organisés par la Formation sanitaire de Tahiti-Iti, proposant des actions d'information et de sensibilisation autour de la prévention, du dépistage et de la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV).

Tout au long du mois de juin à l'hôpital de Afareaitu (Moorea) : Les sage-femmes de l'hôpital organisent des journées de dépistage du cancer du col de l'utérus sans rendez-vous les 16, 23 et 30 juin de 8 heures à 15 heures, ainsi que des séances de vaccination gratuite contre les papillomavirus humains (HPV) tous les mercredis de juin de 13 heures à 15heures.

• Samedi 13 juin de 8h à 15h30 sur le paepae Temehea à Nuku Hiva (Îles Marquises) : Journée de sensibilisation et de prévention organisée par l'hôpital Louis Rollin et la Cellule de promotion de la santé des Marquises.

Rédigé par VB avec communiqué le Lundi 1 Juin 2026 à 14:47 | Lu 324 fois



