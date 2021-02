Calli : Apprendre à lire avec plaisir

TAHITI, le 23 février 2021 - Situé à Punaauia, un nouveau centre d’apprentissage de la lecture accueille les petits et les grands qui ont des difficultés avec l’orthographe, la grammaire, la lecture, l’écriture. Il va organiser des ateliers et des animations avec sa mascotte Tuki, un oiseau lecteur.



Le mot Calli est ce que l’on appelle un acronyme. Un acronyme est formé des premières lettres ou parfois des premières syllabes de plusieurs mots et se prononce comme un mot ordinaire.



En fait Calli désigne le nouveau Centre d’Apprentissage de la Lecture et de Lutte contre l’Illettrisme. Le samedi matin, dans peu de temps, les portes du centre s’ouvriront aux enfants qui souhaitent écouter l’oiseau Tuki.



Tuki est un animatronique né sur le territoire. Un animatronique (contraction d’animation électronique) est une créature robotisée ou animée à distance.



Il va raconter des histoires, des contes, des nouvelles au jeune public dès 5 ans. Puis un animateur prendra le relais pour lancer une discussion entre les enfants pour savoir ce qu’ils ont compris, ce qu’ils ont aimé ou non et pourquoi. Il y aura aussi un atelier lecture.



Alice, co-fondatrice de Calli, explique : " nous proposerons un titre à lire que nous aurons choisi selon différents critères. Les enfants auront un mois pour le lire puis se retrouveront pour discuter de l’ouvrage ". Cet atelier sera accessible aux lecteurs.



Par ailleurs, Calli va proposer des cours, des stages pour les petits qui ont des difficultés avec la lecture, l’orthographe, la grammaire…mais également à tous les grands qui n’ont pas acquis les bases.



En Polynésie, 21% des jeunes qui suivent la Journée de défense et de citoyenneté ne savent ni lire, ni écrire, cela veut dire 2 personnes sur 10 !



La méthode Montessori : Une alternative



C’est très handicapant car lorsque l’on ne sait pas lire, on ne peut pas décoder des informations sur un panneau dans la rue, dans une mairie, sur un menu dans un restaurant, on ne peut pas ensuite lire une histoire à ses enfants, les aider à faire leurs devoirs. On ne peut pas non plus utiliser seul l’outil informatique.



Véronique est co-fondatrice de Calli, elle a été professeure de français en lycée professionnel, elle a constaté ce handicap à tous les niveaux et ses conséquences. Pour aider les petits et les grands, elle va utiliser une méthode Montessori.



" Il faut trouver des alternatives car ceux qui ne savent pas lire sont ceux pour qui les méthodes classiques ont échoué ." Selon elle, la méthode Montessori passe par les sens, le toucher, le visuel et cela permet de faire de nombreux progrès, d’apprendre parfois sans s’en rendre compte.



L’objectif de Calli est d’aller vers la lecture plaisir, puis d’entretenir ce plaisir.