Câlins et larmes de joie en Nouvelle-Zélande qui rouvre progressivement ses frontières

Auckland, Nouvelle-Zélande | AFP | lundi 27/02/2022 - Des Néo-Zélandais bloqués à l'étranger par la pandémie sont rentrés chez eux avec force larmes et embrassades lundi, alors que le pays commençait à lever certaines de ses restrictions sanitaires aux frontières qui figuraient parmi les plus rigoureuses au monde.



"Bienvenue à la maison, ma fille chérie": à l'aéroport d'Auckland, des parents retrouvaient des êtres chers autorisés à entrer dans le pays sans quarantaine obligatoire dans les hôtels, pour la première fois depuis près de deux ans.



La Première ministre Jacinda Ardern a qualifié de réjouissant ce changement, en particulier pour les dizaines de milliers de Néo-Zélandais à l'étranger désireux de rentrer chez eux.



"Nous sommes impatients de vous voir", a déclaré Mme Ardern à la presse à Wellington, ajoutant qu'il s'agissait d'une "étape importante pour notre secteur touristique et nos économies régionales".



Jusqu'à présent, les Néo-Zélandais expatriés entrant dans le pays devaient subir 10 jours d'isolement dans des hôtels coûteux.



Cette exigence a été abandonnée lundi pour les Néo-Zélandais arrivant d'Australie et sera étendue à tous les expatriés vendredi.



Mme Ardern a déclaré que les arrivants n'auront pas à s'isoler, comme prévu initialement.



Elle a également déclaré que le gouvernement prévoyait d'accélérer la réouverture progressive de la frontière à tous les voyageurs, bien qu'aucun calendrier n'ait encore été fixé.



Mme Ardern a déclaré que la propagation rapide du variant Omicron signifiait que l'impact de l'ouverture des frontières sur le nombre de cas était moins significatif, ce qui permettait de lever les restrictions plus tôt.



"Chaque fois que nous avons constaté un changement significatif dans la pandémie, nous agissons très rapidement pour adapter nos actions en toute sécurité", a-t-elle déclaré.



Les contrôles stricts aux frontières ont été un élément clé du succès de la Nouvelle-Zélande dans la lutte contre le coronavirus, avec seulement 56 décès enregistrés pour une population de cinq millions d'habitants.



L'épidémie d'Omicron s'est intensifiée ces dernières semaines, avec 14.657 nouveaux cas signalés lundi. Mme Ardern a déclaré que le taux de vaccination élevé du pays, d'environ 95%, "fournit une solide couverture de protection".

le Lundi 28 Février 2022 à 11:49 | Lu 238 fois