Californie: courant coupé pour 800.000 clients face au risque d'incendie

San Francisco, Etats-Unis | AFP | mercredi 09/10/2019 - Un fournisseur d'électricité américain, jugé responsable de l'incendie le plus meurtrier de Californie l'an dernier, a annoncé mercredi qu'il allait couper préventivement l'électricité à 800.000 clients autour de San Francisco pour limiter les risques de feu.



"La décision de couper l'alimentation électrique répond aux prévisions de temps sec, chaud et venteux, et du risque potentiel d'incendie", a justifié la compagnie de distribution électrique PG&E dans un communiqué, précisant que cet épisode de "vents violents" devrait durer jusqu'à jeudi.

PG&E s'est mise en faillite en janvier, faisant face à des milliards de dollars de dettes potentielles en raison de sa responsabilité dans le "Camp Fire", qui a ravagé en novembre 2018 la bourgade californienne de Paradise, faisant au moins 86 morts et détruisant 18.000 bâtiments, ainsi que dans des feux de forêt en 2017.

Les coupures d'alimentation électrique se dérouleront par phases. La ville de San Francisco ne sera pas directement touchée mais une grande partie de sa baie devrait être sans courant, y compris certaines zones de la Silicon Valley.

Les câbles électriques sont souvent aériens aux Etats-Unis, et les coupures de courant lors d'intempéries sont fréquentes dans le pays.