Calédonie : Comment voter par procuration au référendum ?

Tahiti, le 21 août 2020 - La seconde consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie aura lieu le dimanche 4 octobre 2020. Il est possible pour les électeurs calédoniens qui ne seront pas présents au Caillou le jour du vote de faire une procuration dès maintenant.





Le dimanche 4 octobre 2020, les Calédoniens sont invités à se rendre aux bureaux de vote pour la seconde consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.

Les électeurs qui ne seront pas présents en Nouvelle-Calédonie le jour de la consultation peuvent donner procuration à un autre électeur, qui devra être obligatoirement inscrit sur la liste électorale spéciale pour la consultation dans la même commune, mais pas obligatoirement dans le même bureau de vote.

Chaque électeur ne peut recevoir qu’une seule procuration établie sur le territoire français (y compris un DOM, une COM ou en Nouvelle-Calédonie). Il peut en recevoir une deuxième si celle-ci est établie à l’étranger.

L’électeur qui veut donner une procuration doit présenter le formulaire de demande de vote par procuration, une pièce d’identité et un justificatif pour démontrer son absence ou son incapacité à se rendre dans son bureau de vote auprès du tribunal d’instance de son lieu de résidence, de la direction de la sécurité publique, ou des brigades de gendarmerie.



Toutes les informations :

https://www.elections-nc.fr/referendum-2020/procurations