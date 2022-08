Calanque sur réservation: un été plus calme à Sugiton et dans le reste du parc national

Marseille, France | AFP | lundi 22/08/2022 - L'expérimentation menée cet été dans les calanques de Marseille, soumettant à réservation l'accès à la petite crique de Sugiton pour en limiter la fréquentation, a permis d'enrayer la dégradation quotidienne de cet environnement fragile, s'est félicité lundi le parc national.



La mesure, une première en France pour un parc national, était de limiter --via un système de réservation en ligne-- à 400 personnes par jour durant la période estivale l'accès à Sugiton, l'une des plus belles criques du parc national des calanques. Très loin donc des 2.500 visiteurs qui certains jours d'été s'y agglutinaient.



"Il est trop tôt pour observer les effets, mais l'arrêt de la dégradation quotidienne est déjà visible", a assuré à l'AFP le directeur par interim du parc, Nicolas Chardin.



Les week-ends de fin juin et début juillet, et tous les jours du 10 juillet au 21 août, les prétendants à la calanque devaient passer plusieurs points de "filtrage" armés de leur QR code de réservation, ou rebrousser chemin.



Les places, disponibles trois jours avant, se sont à chaque fois écoulées "en une heure après l'ouverture du créneau horaire" sur la plateforme de réservation.



Toutefois, "il y avait un décalage entre le nombre de réservations et le nombre de visiteurs", "on a rarement dépassé la demi-jauge, soit 200 personnes, en instantané".



Les contrevenants, qui ont tenté de contourner les contrôles, ont été très peu nombreux, puisque le parc n'a relevé que cinq ou six tentatives de "forçage" et n'a dressé que deux procès-verbaux.



La communication sur ce dispositif, largement médiatisé des mois avant sa mise en place, a été très efficace "sur le public local et français", a relevé M. Chardin, admettant une "marge de progression sur le public étranger, très présent en août, qui a parfois découvert la mesure sur site".



Au niveau du public marseillais, "des gens sont revenus voir ce site sur lequel ils ne trouvaient plus la quiétude et la tranquillité ces dernières années".



Globalement, selon M. Chardin, la fréquentation des calanques est "revenue à une norme pré-covid" cet été, "ce qui confirme que 2020 et 2021 ont bien été des pics".



Entre 2 et 3 millions de visiteurs se pressent chaque année --à terre et en mer-- dans cet écrin de la Méditerranée française, à l'est de Marseille.



Face au fort risque incendie, le massif des calanques a été totalement fermé pendant neuf jours consécutifs en juillet, "du jamais vu depuis la création du parc", selon M. Chardin, qui nuance toutefois: sur l'ensemble de l'été, le massif n'a été fermé que 11 jours, moins que d'autres années.

le Lundi 22 Août 2022