CTC. Quelques efforts à fournir pour Reao

Tahiti le 15 avril 2025. Pour la première fois, les finances de la commune de Reao (Tuamotu) ont été passées au peigne fin par la Chambre territoriale des comptes. Le rapport rendu public ce mardi couvre les exercices comptables 2019 à 2023 et l’examen de sa gestion porte jusqu’à la période la plus récente.





Pas de grosses irrégularités notables ont été relevées par la CTC à l’occasion de cette étude. Quelques complications à réunir le conseil municipal en séance, manque d’un secrétaire général expérimenté suite au départ du dernier titulaire et sincérité des comptes approximative liée, notamment, à la difficulté rencontrée par la commune à se mettre en conformité avec les obligations du Code générale des collectivités territoriales.



De fait, "la Chambre invite la commune à voter chaque année des dotations aux provisions au titre des créances irrecouvrables et à comptabiliser de manière exhaustive des dotations aux amortissements, notamment pour ses budgets annexes." "Des efforts d’investissement restent donc à engager sur les budgets annexes de l’électricité et de l’eau potable", ponctue la Chambre.

Plusieurs pistes d’améliorations sont identifiées pour la gestion des ressources humaines et notamment, la mise en place de critères de sélection pour les emplois temporaires, l’actualisation des fiches de poste, l’identification des besoins de formation lors des entretiens annuels ainsi que la présentation d’un bilan annuel des arrêts de travail et de leurs coûts au conseil municipal.

Enfin, La Chambre rappelle à la commune de Reao sa responsabilité en matière de salubrité publique et l’encourage à mettre en place un service public d’assainissement non collectif, notamment en réaffectant du personnel technique de la commune, c’est-à-dire sans charge supplémentaire importante à supporter.

L’électricité à revoir

Dans son rapport, la Chambre territoriale des comptes recommande à Reao de procéder dès 2025, au renouvellement des membres du conseil d’exploitation du service public de l’électricité et de mettre en place "les investissements nécessaires à la réduction de ses coûts d’exploitation et à la fiabilisation de la continuité du service."



En effet, la centrale solaire de Reao est à l’arrêt depuis près de dix ans et l’électricité est produite par des solutions qui devraient être temporaires. Les investissements envisagés, estimés à plus de 240 millions de francs ne pourront être réalisés, qu'avec notamment une trajectoire de retour à l’équilibre du budget de l’électricité.



Les recommandations

Procéder, dès 2025, à la mise à jour de l’inventaire en le rapprochant de l’état de l’actif du comptable public

Procéder, dès 2025, au renouvellement des membres du conseil d’exploitation du service public de l’électricité.

Actualiser en 2025, les schémas directeurs du service de l’eau potable pour les atolls de Reao et Pukarua.

Créer, dès 2025, un budget annexe des déchets.

Instaurer, dès 2025, un service d’assainissement non collectif des eaux usées.

