COVID-19 : Le consul de Chine salue la solidarité française et polynésienne

Tahiti, le 21 février 2020 – Le consul de Chine en Polynésie française, Shen Zhiliang, s’est fendu jeudi soir d’un long communiqué, saluant la soldarité de la France et de la Polynésie française dans la lutte contre l’épidémie du COVID-19.



Dans un communiqué, le consul de Chine en Polynésie française, Shen Zhiliang, est revenu jeudi soir sur l’épidémie du COVID-19, assurant que « le gouvernement et le peuple chinois ont uni leurs forces et adopté les mesures de prévention et de contrôle les plus complètes, les plus rigoureuses et les plus drastiques pour lutter contre l'épidémie ». Reprenant l’historique des collaborations de la France et de la Chine dans la lutte contre la propagation de l’épidémie, le consul rappelle également les dons de matériels médicaux de l’Etat français. « Le gouvernement de la Polynésie française et les amis de tous les secteurs de la société ont également exprimé leur solidarité et leur soutien à la Chine de diverses manières à travers différents canaux. Plusieurs groupes sociaux et particuliers ont fait don », indique le consul. « L'ami véritable se fait connaître face aux difficultés. Le soutien précieux de la France à la Chine dans sa lutte contre l'épidémie reflète l’amitié profonde entre la Chine et la France et le haut niveau du partenariat global stratégique sino-français. »