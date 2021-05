C1: Manchester City trop fort pour le Paris SG, sorti aux portes de la finale

Manchester, Royaume-Uni | AFP | mardi 04/05/2021 - Le rêve de sacre du Paris SG a pris fin en demi-finale de Ligue des champions sur le terrain engrêlé de Manchester City, implacable à l'aller (2-1) comme au retour (2-0), mardi, avec un doublé de Riyad Mahrez.



Sous le ciel hivernal du nord de l'Angleterre, les "Sky Blues" ont réalisé le match dont rêvaient les Parisiens en traversant la Manche.



En marquant sur leur première occasion (11e) par l'international algérien, les joueurs de Pep Guardiola ont imposé d'entrée leur tempo à cette rencontre, qu'ils ont tuée en seconde période, après un contre chirurgical (63e).



Réalisme, jeu de transition, solidarité... Les Anglais ont étalé tout ce qui a manqué à Paris, qui de son côté a montré une nervosité indigne de son rang de finaliste sortant.



Comme à l'aller, les hommes de Mauricio Pochettino ont terminé à dix, après le carton rouge d'Angel Di Maria (69e), pour une semelle volontaire sur Fernandinho.



Un très mauvais geste qui laisse une très mauvaise image à cette fin de parcours qui, jusque-là, était irréprochable, après les qualifications obtenues aux dépens du FC Barcelone et du Bayern Munich, tenant du titre.



Ces succès avaient nourri les rêves du PSG et de son propriétaire qatarien, qui avait touché du doigt le trophée tant désiré en août dernier.



Mais le 29 mai à Istanbul, ce sont les Emiratis, à la tête du club anglais, qui auront l'opportunité de devenir la première puissance du Golfe à remporter la prestigieuse compétition, contre le Real Madrid ou Chelsea.



Mbappé absent



L'absence de Kylian Mbappé, touché au mollet droit, a pesé lourd sur une équipe parisienne qui avait jusqu'ici toujours pu compter, cette saison, sur ses individualités pour dissimuler ses défaillances collectives.



Neymar, qui faisait de la C1 sa priorité, n'a pas joué pour deux, comme il le promettait. Le Brésilien a raté son match, en voulant trop faire la différence seul.



Sous ses crampons, c'est un gouffre qui s'est ouvert. Paris a raté son premier objectif, mais d'ici la fin de la saison, il est loin d'avoir assuré le deuxième, voire le troisième.



Remplaçant de "Kyky" au coup d'envoi, Mauro Icardi a traversé le match comme une ombre, sans avoir jamais tiré au but, jusqu'à sa sortie (62e).



A trois journées de la fin en Championnat de France, les Parisiens sont à un point du leader Lille, dont ils espérent un faux-pas. En Coupe, ils ont une demi-finale difficile à Montpellier dans une semaine.



Leur réaction à cette élimination déterminera la couleur de leur bilan. Pochettino, éternel optimiste, a vu face à City des motifs de le rester.



Certes, les Anglais ont dégagé une sérénité qui tranchait avec la nervosité des Parisiens. Oui, City a montré une meilleure maîtrise collective que le PSG.



Mais les coéquipiers de Neymar ont eu leurs chances et s'ils sont éliminés, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas su les saisir.



Doublé de Mahrez



Paris va ruminer son manque de réalisme, quand Di Maria tire à côté (19e), alors que la cage était grande ouverte après une mauvaise relance mancunienne.



Trois minutes plus tôt, Marquinhos avait trouvé la barre transversale sur sa tête (16e).



Ces occasions gâchées entretiennent l'illusion que Paris n'était pas loin. Mais c'est oublier que City a marqué sur sa première occasion...



Manchester s'est facilité la tâche avec un but rapide de Riyad Mahrez (11e), à la conclusion d'un contre éclair initié par un magnifique dégagement du gardien Ederson.



Au retour des vestiaires, Manchester a tué la rencontre d'un contre assassin, initié par Phil Foden, dont le centre a trouvé Mahrez, tout seul.



Buteur à l'aller, le natif de Sarcelles a incarné la réalisme d'airain des Anglais, qui auraient pu alourdir le score, notamment par Foden (77e) au cours d'une fin de match en roue libre des Parisiens.